Slušaj vest

Kancelarija EU u Prištini ocenila je da upad kosovske policije u prostorije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) u Severnoj Mitrovici koje vodi Srbija predstavlja još jednu nekoordinisanu akciju odlazeće kosovske vlade, te da takve akcije negativno utiču na živote običnih građana, pre svega Srba sa KiM, ali i drugih zajednica.

EU osuđuje zatvaranje kancelarija Fonda PIO i RFZO u Severnoj Mitrovici, piše u odgovoru Kancelarije EU za Kosovo onlajn, uz napomenu da su ovakve akcije suprotne preuzetim obavezama Kosova prema EU.

Kancelarija ističe da je EU više puta naglasila da se status srpske zajednice mora rešavati u skladu sa dijalogom koji vodi EU, postignutim sporazumima u okviru tog dijaloga i zakonima Kosova.

"EU poziva odlazeću kosovsku vladu i relevantne kosovske institucije da se uzdrže od ovakvih provokativnih i štetnih postupaka i da se konsultuju sa lokalnom zajednicom kosovskih Srba, kao i sa međunarodnim partnerima", dodaje Kancelarija EU u Prištini.

Kurir Politika/Kosovo onlajn

Ne propustitePolitikaSAD SUSPENDOVALE STRATEŠKI DIJALOG SA PRIŠTINOM! Razlozi su nedavne akcije i izjave Kurtija i rast tenzija
profimedia0081971980.jpg
Politika"TRAMPOVA ADMINISTRACIJA NE TOLERIŠE KURTIJEVU ANTIAMERIČKU I ANTIZAPADNU POLITIKU" Velebit: Ne daju vetar u leđa onima koji idu suprotno američkim interesima
Vuk Velebit
SRBI NA KIMOSKRNAVLJENO PRAVOSLAVNO GROBLJE U PRIŠTINI - Naš reporter na njemu razovarao sa grupom Albanaca, oni zatečeni incidentom "Čuli smo nešto, ali ne znamo ko je"
Unistena pravoslavna kapela u Prištini (9).png
PolitikaNOVA RUNDA DIJALOGA U BRISELU Petković: Insistirali smo na ZSO - to je okvir za opstanak srpskog naroda, ali to Bisljimija ne interesuje, on podržava blokadere
Screenshot 2025-09-11 181254.jpg