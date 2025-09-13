Slušaj vest

Kancelarija EU u Prištini ocenila je da upad kosovske policije u prostorije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) u Severnoj Mitrovici koje vodi Srbija predstavlja još jednu nekoordinisanu akciju odlazeće kosovske vlade, te da takve akcije negativno utiču na živote običnih građana, pre svega Srba sa KiM, ali i drugih zajednica.

EU osuđuje zatvaranje kancelarija Fonda PIO i RFZO u Severnoj Mitrovici, piše u odgovoru Kancelarije EU za Kosovo onlajn, uz napomenu da su ovakve akcije suprotne preuzetim obavezama Kosova prema EU.

Kancelarija ističe da je EU više puta naglasila da se status srpske zajednice mora rešavati u skladu sa dijalogom koji vodi EU, postignutim sporazumima u okviru tog dijaloga i zakonima Kosova.

"EU poziva odlazeću kosovsku vladu i relevantne kosovske institucije da se uzdrže od ovakvih provokativnih i štetnih postupaka i da se konsultuju sa lokalnom zajednicom kosovskih Srba, kao i sa međunarodnim partnerima", dodaje Kancelarija EU u Prištini.