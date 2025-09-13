- Podrška države kada je u pitanju podrška mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima prateći politiku Aleksandra Vučića je sve intenzivnija. Svakim danom je sve jača. Kada je u pitanju niz konkursa koje je Ministarstvo privrede od početka godine objavila, a moram istaći da je veći deo objavljen na inicijativu našeg predsednika gospodina Vučića, veliko je interesovanje. Oko 800 primljenih zahteva na osnovu više raspisanih konkursa. Pre svega za kredite za mlade, preko 400 primljenih zahteva. Veći deo je već obrađen, sredstva realizovana. Očekujemo u nedeljama pred nama da će ostatak biti realizovan - izjavila je ministarka za Pink i dodala:

- Program žena na selu, program za bespovratna sredstva za porodične kompanije, ali i za podršku malim i srednjim preduzećima za sve mlade do 35 godina u opštinama koje ima negativno demografsko kretanje je veliko interesovanje, zbog čega sam posebno srećna, imajući u vidu da je bio cilj da ostanu u tim opštinama. Iskoristila bih priliku da najavim neke konkurse koji su pred nama. Pozivam sve privrednike i mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike da prate naš sajt. Jedan od najpopularnijih je svakako konkurs za žensko preduzetništvo, 50 posto bespovratnih, maksimalno do milion i po dinara i 50 posto kreditni. Jedan od najtraženijih konkursa Ministarstva privrede je za podršku starim zanatima do 300.000 dinara bespovratnih sredstava, odnosno 100 posto investicije. Mi smo se od početka fokusirali na razvoj domaće privrede i na razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća. Paralelno se borimo i za velike domaće i strane investicije koje doprinose rastu naše ekonomije. U nedeljama pred nama očekujemo potvrdu nekih investicija, otvaranje nekih novih pogona.