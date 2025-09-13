Slušaj vest

Odluka SAD da na neodređeno vreme obustavi planirani strateški dijalog sa Prištinom zbog jednostranih nasilnih poteza lažnog premijera Aljbina Kurtija, i to samo dan uoči zvaničnog početka izborne kampanje na KiM, predstavlja najveći politički udarac od samoproglašenja ove lažne države, a stoji maltene u rangu sa američkim povlačenjem priznanja nezavisnosti, pokazuje analiza Kurira!

Saopštenje američke ambasade u Prištini da su SAD suspendovale planirani strateški dijalog sa Prištinom zbog zabrinutosti nakon "postupaka privremene vlade koji su povećali tenzije i nestabilnost", pokazala je pre svega svu frustraciju Vašingtona zbog akcija i izjava Aljbina Kurtija, a koja je rezultirala potezom koji niko nije očekivao, ponajmanje zvanična Priština.

Zemljotres

Analitičar Ognjen Gogić objašnjava za Kurir da je ovakva odluka Amerike u rangu sa povlačenjem priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova, gde je sada zavladao strah od tzv. avganistanskog scenarija, tj. povlačenja američkih trupa sa KiM.

Gogić: Velika je zabrinutost sada u Prištini Foto: Kurir Televizija

- Strateški dijalog zapravo je novi format Stejt departmenta, koji je finalizovan još pri Bajdenovoj administraciji, a čiji je cilj unapređenje bilateralnih odnosa i podrazumeva razgovore na visokom nivou o širokom spektru tema kao što su odbrana, bezbednost, životna sredina, energetika, ekonomska saradnja... Trebalo je da se počne sa sprovođenjem ovog formata, a onda je kao zemljotres na Kosovu usledila vest da se to suspenduje na neodređeno vreme, i to je direktno prozvan Aljbin Kurti kao krivac! Zavladala je potpuna panika, ovo je za njih u rangu povlačenja američkog priznanja njihove nezavisnosti. Kod Albanaca postoji ontološki strah da izgube američku podršku, a ovo je poruka da SAD više u njima ne vide partnera. Velika je zabrinutost sada na Kosovu, a najviše se plaše tzv. avganistanskog scenarija, tj. da će Amerikanci da povuku svoje vojne trupe. U Avganistanu su već pokazali da su spremni na tako nešto - kaže Gogić.

On smatra da je još uvek nejasno da li je ovo samo vrsta pritiska na Kurtija ili mnogo dalekosežnija mera, iako je, kako ističe, sklon da veruje da je u pitanju ovo drugo.

Neće mu oprostiti

- Ovo će se veoma odraziti i na izbornu kampanju, koja je u subotu zvanično počela, i daće joj sasvim jedan novi ton i paradigmu. Nesumnjivo će Kurti morati mnogo da se pravda zašto je došlo do ovog i bukvalno da gasi požar. Verujem da će ga ovo ozbiljno koštati na lokalnim, a zatim i na parlamentarnim izborima, jer mu Albanci ovo neće ni zaboraviti ni oprostiti. Može se desiti i da su nedavne Kurtijeve najave vojne saradnje sa Albanijom bile neka vrsta pripremanja terena za ovo, ali to ni blizu nema sličnu težinu kao prekid strateškog dijaloga sa Amerikom. Takođe, to Albanci nisu potvrdili, već je sve ostalo samo na Kurtijevim rečima, ali i Albanija će razmisliti dva puta da li zbog Kosova da ugrožava svoje evropske pozicije - smatra Gogić.

Vuk Velebit: Važna promena iz Vašingtona

Predsednik Pupin inicijative Vuk Velebit rekao je da je odluka SAD značajna promena Vašingtona prema Zapadnom Balkanu, ali pre svega prema prištinskoj administraciji.

Vuk Velebit Foto: Kurir Televizija

- Trampova administracija jasno stavlja do znanja da neće tolerisati aktere koji nisu konstruktivni partneri Amerike i koji idu suprotno njenim interesima. Prištinska administracija se ponaša upravo suprotno američkim interesima i ono što bih ovde istakao jeste da, iako se u saopštenju američke ambasade u Prištini jasno ističe premijer Kurti, ja mislim da tu nema razlike između njega i Vjose Osmani, zato što su oboje zapravo deo istog mehanizma i iste politike prištinske administracije kada je reč o odnosu prema Srbima i odnosu prema regionu. Strateški dijalog znači da vi imate rezervisano mesto za stolom u Vašingtonu. Zato je taj strateški dijalog, koji je bio najavljen i sa Srbijom, a potvrđen u Vašingtonu pre mesec dana, jako važan i za Srbiju.