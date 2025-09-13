Slušaj vest

Naime, jedna blokaderka je, nakon što su nelegalno zaustavili saobraćaj, vikala na staricu koja je čekala da pređe ulicu.

- Tišina, rekla sam - dere se u jednom momentu blokaderka na baku, koja se kreće uz pomoć hodalice.

Kao sušta suprotnost ovakvom iživljavanju, danas će u 140 mesta širom Srbije izaći stotine hiljada ljudi, sa ciljem da na miran način pošalju poruku o neprihvatljivosti blokada i maltretiranju građana.

Na ovim prijavljenim skupovima očekuje se prisustvo više od 150.000.

Organizatori su pozvali građane da masovno izađu na ulice i obore dosadašnji rekord po broju učesnika, naglašavajući da je vreme da se pokaže jedinstvo i odlučnost naroda.

