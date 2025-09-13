Sramna scena zabeležena je danas na raskrsnici kod Merkatora u Novom Sadu.
BLOKADERSKA BRUKA I SRAMOTA! Iživljavaju se i viču na staricu koja se ne slaže sa njima: "Tišina, rekla sam!" (VIDEO)
Naime, jedna blokaderka je, nakon što su nelegalno zaustavili saobraćaj, vikala na staricu koja je čekala da pređe ulicu.
- Tišina, rekla sam - dere se u jednom momentu blokaderka na baku, koja se kreće uz pomoć hodalice.
Kao sušta suprotnost ovakvom iživljavanju, danas će u 140 mesta širom Srbije izaći stotine hiljada ljudi, sa ciljem da na miran način pošalju poruku o neprihvatljivosti blokada i maltretiranju građana.
Na ovim prijavljenim skupovima očekuje se prisustvo više od 150.000.
Organizatori su pozvali građane da masovno izađu na ulice i obore dosadašnji rekord po broju učesnika, naglašavajući da je vreme da se pokaže jedinstvo i odlučnost naroda.
