"Čast mi je da ponovo ovde budem sa vama da nastavimo utakmicu koju smo započeli u februaru. I da donesemo novu pobedu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Igrao sam pred 20.000 ljudi, ali kada osetim ovu energiju, nemoguće je ne pobediti. Pobednički tim koji igra srcem za ovaj narod ne menja se i ja znam da jedino Srpska lista stoji uz ovaj narod. Mi moramo da budemo složni i zajedno jer ako smo složni ne može nas niko pobediti. Znam da ovi ljudi ovde, imaju puno iskustva, znaju da vode ovu opštinu imaju podršku naroda i Republike Srbije i predsednika Vučića. Zato jedino Srpska lista i broj 170, idemo do pobede!", poručio je Rebrača iz Kosovske Mitrovice.