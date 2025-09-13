Slušaj vest

Željko Rebrača, proslavljeni košarkaš, osvajač brojnih medalja, danas je došao u Kosovsku Mitrovicu kako bi podržao Srpsku listu na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.

Rebrača je bio gost ovog grada i tokom februarskih izbora i tada je tim Srpske liste odneo ubedljivu pobedu.

"Čast mi je da ponovo ovde budem sa vama da nastavimo utakmicu koju smo započeli u februaru. I da donesemo novu pobedu srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Igrao sam pred 20.000 ljudi, ali kada osetim ovu energiju, nemoguće je ne pobediti. Pobednički tim koji igra srcem za ovaj narod ne menja se i ja znam da jedino Srpska lista stoji uz ovaj narod. Mi moramo da budemo složni i zajedno jer ako smo složni ne može nas niko pobediti. Znam da ovi ljudi ovde, imaju puno iskustva, znaju da vode ovu opštinu imaju podršku naroda i Republike Srbije i predsednika Vučića. Zato jedino Srpska lista i broj 170, idemo do pobede!", poručio je Rebrača iz Kosovske Mitrovice.

Željko Rebrača: Jedini izbor je Srpska lista Izvor: Kurir

Podsećamo, Srpska lista održala je danas predizborni miting u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici, sa koga su pozvali okupljene da na lokalnim izborima 12. oktobra svoj glas daju Srpskoj listi i podrže kandidata za gradonačelnika Milana Radojevića i kandidate za odbornike ove liste.

Ne propustitePolitikaAMERIKA JE MALTENE POVUKLA PRIZNANJE NEZAVISNOG KOSOVA! Gogić o obustavi strateškog dijaloga SAD sa Prištinom: Zavladala je potpuna panika na KiM
kurti.jpg
SRBI NA KIMSRPSKA LISTA TAČNO U PONOĆ ZAPOČELA PREDIZBORNU KAMPANJU Elek: Glas za Srpsku listu je glas za našu budućnost, glas za našu decu
elek_sl_kampanja.jpg
SRBI NA KIMNEDOSTAJU MIR I SLOBODA, NADAMO SE BOLJEM! Građani Severne Mitrovice i Leposavića o lokalnim izborima
km.png
PolitikaOGLASILA SE EU POVODOM ZATVARANJA KANCELARIJA RFZO i PIO FONDA U SEVERNOJ MITROVICI: "Još jedna nekoordinisana akcija odlazeće kosovske vlade"
zastave-eu-foto-epa-jun-2018.jpg