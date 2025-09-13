Politika
"DA ODBRANIMO SRBIJU, DA ODBRANIMO SRPSTVO" Poruka građana iz Borče: "Daće Bog da se vratimo u normalu"
Ponovo se u Borči, kao i pre nedelju dana, okupio veliki broj građana protiv blokada.
Jedan od građana objasnio je zašto je došao na skup.
"Da odbranimo Srbiju, da odbranimo srpstvo! Ovo ne znam čemu vodi, nemaju plan, nemaju program, nemaju ništa", rekao je o blokaderima, pa dodao:
"Jeste situacija u svetu zategnuta, treba biti mudar, treba biti čovek na kraju krajeva, da se vratimo u normalu, daće Bog".
