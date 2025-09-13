Slušaj vest

Ponovo se u Borči, kao i pre nedelju dana, okupio veliki broj građana protiv blokada.

Jedan od građana objasnio je zašto je došao na skup.

Borča - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

"Da odbranimo Srbiju, da odbranimo srpstvo! Ovo ne znam čemu vodi, nemaju plan, nemaju program, nemaju ništa", rekao je o blokaderima, pa dodao:

Borča - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

"Jeste situacija u svetu zategnuta, treba biti mudar, treba biti čovek na kraju krajeva, da se vratimo u normalu, daće Bog".

Ne propustitePolitika"ONI DA POBEDE NE MOGU!" Vučić: Nikoga više ne interesuju njihovi protesti! Zato će sutra da bude 150.000 ljudi, a onda i 200.000! NAROD SAČUVAO DRŽAVU
Screenshot 2025-09-12 215020.png
PolitikaDO SADA NAJVEĆE OKUPLJANJE GRAĐANA PROTIV BLOKADA! U 140 mesta širom Srbije narod izlazi na ulice sa jasnom porukom - STOP MALTRETIRANJU I RUŠENJU DRŽAVE
ruma.png
PolitikaDANAS ŠIROM SRBIJE OKUPLJANJA GRAĐANA PROTIV BLOKADA Očekuje se više od 150.000 ljudi u oko 140 mesta: "Srbija te zove" - OVO SU LOKACIJE
132132132 copy.jpg