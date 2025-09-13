Slušaj vest

U čak 140 gradova i opština širom Srbije i ove subote održavaju se skupovi građana koji se protive blokadama. Ovo je najmasovniji odgovor naroda koji poručuje da će stati na put nasilju i blokadama. Skupovi su prijavljeni, a građani traže normalan život, kretanje, rad, učenje, slobodu.

Na ovu temu u specijalnoj emisiji Kurir televizije koja uživo prati razviće događaja na ovim skupovima, govorili su profesor Milan Petričković, Fakultet političkih nauka, profesor Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost, kao i profesor Mihajlo Rabrenović, stručnjak za menadžment upravljanja u državnoj upravi.

Skup u Beogradu

U glavnom gradu građani se okupljaju na nekoliko lokacija. U beogradskoj opštini Voždovac je na terenu novinar Kurira Marko Pajić.

- Zahtevi su uvek isti, kao i prethodnih pet puta. Da se stanje u državi vrati i da sve teče normalno. Ljudima je dosta haosa, žele mir, jedinstvo, vraćanje normalnog života. Kilometarska je kolona ljudi koji se protežu prema Autokomandi, jer je hiljade ljudi došlo da kažu da je dosta blokada i da žele normalnu Srbiju - kaže Pajić.

Okupljeni građani poručili: Blokade su trebale odavno da stanu, oni su protiv sopstvenog naroda Izvor: Kurir televizija

On je dodao da sve protiče u najboljem redu, a da je atmosfera mirna, dostojanstvena. Na čelu kolone se nalazi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i premijer države Đuro Macut.

- Oni predvode kolonu i plan je da se spuste do Autokomande - kaže novinar.

Građani su poslali razne poruke za kamere Kurira pre početka same šetnje:

- Naš predsednik je stvorio što nisu stvorili 100 godina, i tu smo i koliko god bude bilo potrebno mi ćemo dolaziti.

- Pokazujem stoprocentnu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije, kao i mom narodu koji želi mir. Blokade su trebale davno da prestanu, svako ko je u grupi blokadera je protiv svog naroda i ove države.

- Srbijo, najlepša bajko, Srbijo, oče i majko, mi te volimo, mi te ne damo, živeo Vučić, živela Srbija i srpski narod.

- Želim da dam podršku većinskom narodu, a ne ovima što koriste jaja, kamenje, motke, biju policiju, takvima ne dajemo podršku.

- Hoćemo da damo do znanja onima što su protiv da nisu u pravu, većina je na našoj strani i to je odraz mišljenja Srbije.

Rabrenović:

Rabrenović kaže da deset meseci traje vrsta terora i anarhističko-levičarskih ideja:

- Uzurpacija i otimanje države, institucija, ugrožavanje osnovnih ljudksih prava, Ustavom zagarantovanih, pravo na slobodno kretanje, na studiranje, na rad i prava koja proizilaze iz radnog odnosa - kaže on.

Rabrenović Foto: Kurir Televizija

Rabrenović dodaje da mu je izuzetno drago i da pozdravlja atmosferu koja vlada na ovim skupovima u poslednjim nedeljama, pa kaže i da oni građani koji su do sada bili tiha većina više ne žele da ćute i žele na legitiman način u skladu sa zakonom da izraze svoje stavove:

- Bez agresije i ugrožavanja prava drugih, bez činjenja prekršaja i krivičnih dela. Oni koji su danas organizovali kontra-skup to čine kako bi izazvali incidente jer nemaju program, ni politiku. To je jedini način na koji se osećaju kao da postoje - kaže on.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs