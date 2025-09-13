Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je da podrži skup protiv blokada na Banjici.

Na Banjici se okupilo oko 12.500 ljudi.

- Ovde će biti i 15.000. Ovde će biti najveći skup - rekao je Vučić.

- Ja nikada ne preterujem, ja preterujem kada su njihovi brojevi u pitanju, a kada su naši brojevi ja uvek smanjujem, šta imate od toga što sebe lažete - kazao je Vučić.

Istaka oje da ljudi samo hoće da žive normalno, da ih niko ne maltretira, da žive slobodno.

- Razgovaramo da se pomirimo sa našim sestrama i braćom, da razumeju da je propala obojena revolucija, da je narod pobedio i da sad treba svi da se ujedinimo i da krenemo napred - ističe Vučić

Predsednik je naglasio da želi da se svi vratimo normalnom životu, da deca idu u vrtiće.

Pristalicama Srpske napredne stranke (SNS) kod Trošarine su se pridružili i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, advokat i član SNS-a Vladimir Đukanović, ministar finansija Siniša Mali.

Okupljeni na čelu kolone nose veliki transparent "Srbija je večna dok su joj deca verna" i "Voždovac protiv blokada".

Oni su od Trošarine krenuli Bulevarom oslobođenja, a prisutni su ratni veterani i bajkeri.