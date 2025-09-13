vreme je za red i rad

"Nije dobro ovo sa blokadama. Uopšte mi se to ne sviđa, ja sam izuzetno protiv toga. Mislim da je svaki građanin kome je stalo da se u ovoj Srbiji ide napred, da se radi, da se privređuje protiv ovoga. Jer ovo ide prema svemu osim prema onome što svi mi u Srbini želimo!".

Ovo je poruka jednog Zrenjaninca, koji je danas sa svojim sugrađanima izašao na ulice tog grada kako bi poslao upravo poruku koja već mesecima tiho odzvanja kod većinske Srbije - dosta je terora blokadera i blokada!

Zrenjanin je među 140 mesta u kojima se uveliko okupljaju građani sa istim ciljem - da pokažu da Srbija nije za ono što se prethodnih 10 meseci događa na ulicama.

"Protiv blokada sam. Ne želim da me bilo ko blokira. Želim da se krećem slobodno, da idem na posao normalno...", kaže drugi sagovornik iz Zrenjanina.

Zrenjanin izjave - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Masovni skupovi građana protiv blokada održavaju se danas u 140 mesta širom Srbije. Na ovim prijavljenim skupovima očekuje se prisustvo više od 150.000 ljudi koji jasno i glasno poručuju "ne" blokadama, maltretiranju i zaustavljanju normalnog života.