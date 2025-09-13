Slušaj vest

Inđija je ustala protiv blokada. U prvom delu Ulice Vojvode Stepe u centru grada okupili su se građani koji su poslalo identične poruke kao i u ostalih 139 mesta širom Srbije - želimo normalan život!

"Srbija mora da ide napred! Deca da idu u škole, studenti na fakultete, radnici na posao, a mi ostali da uživamo u oim našim penzionerskim danima", poručila je penzionerka iz Inđije.

Njena sugrađanka dodaje da je zapravo jedina ppruka koju građani šalju - zaustavimo ovo ludilo sa blokadama!

"Samo mir. Samo dostojanstveno, smireno, polako. Da Srbija opstane, da opstanemo mi zajedno u njoj, zajedno sa našom decom. Jednostavno - Živela Srbija", poručila je.

Indjija izjave - Građani protiv blokada Izvor: Kurir