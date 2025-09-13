Slušaj vest

U Petrovaradinu građani su se okupili na skupu protiv višemesečnih blokaderskih demonstracija. Na ulicama Petrovaradina šeta nekoliko hiljada građana protiv blokada, koji su izašli da jednoglasno kažu „Ne“ blokadama i koji žele napredak Srbije u provesti, ekonomiji i privredi.

Atmosfera je više nego pozitivna, a ljudi sa svih strana grada i dalje pristižu na skup. U Petrovaradin je stigao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, kako bi pružio podršku građanima.

1/8 Vidi galeriju Petrovaradin - građani protv blokada Foto: Printscreen X

Kako se vidi na snimcima koji se dele na društvenim mrežama - građani su uz balone u bojama srpske zastave, a i uz zastave i čuvenu pesmu "Veseli se srpski rode" počeli mirnu šetnju.