"VESELI SE SRPSKI RODE" ODJEKUJE PETROVARADINOM! Kakve scene iz Novog Sada: Baloni, zastave, poruke mira i jedinstva - sve uz pesmu (VIDEO)
U Petrovaradinu građani su se okupili na skupu protiv višemesečnih blokaderskih demonstracija. Na ulicama Petrovaradina šeta nekoliko hiljada građana protiv blokada, koji su izašli da jednoglasno kažu „Ne“ blokadama i koji žele napredak Srbije u provesti, ekonomiji i privredi.
Atmosfera je više nego pozitivna, a ljudi sa svih strana grada i dalje pristižu na skup. U Petrovaradin je stigao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, kako bi pružio podršku građanima.
Kako se vidi na snimcima koji se dele na društvenim mrežama - građani su uz balone u bojama srpske zastave, a i uz zastave i čuvenu pesmu "Veseli se srpski rode" počeli mirnu šetnju.
Predsednik Aleksandar Vučić je na skupu građana protiv blokada na Banjici. Tamo je i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, dok je lider SNS Miloš Vučević s građanima u Novom Sadu. Sve informacije sa današnjih okupljanja širom Srbije pratite na našem blogu OVDE.