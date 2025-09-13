Slušaj vest

Dok su se u Novom Sadu porodice sa decom, studenti i penzioneri mirno šetali u znak protesta protiv blokada, agresivna manjina ponovo je pokušala da izazove incidente.

Naime, kako prenosi NS uživo, grupa blokadera pokušala je da nasilno prekine uredno prijavljen i odobren skup, koji je simbol borbe za slobodu kretanja i normalan život svih građana. Kako saznaje taj novosadski portal, jedan od blokadera je priveden, nakon što je kod sebe imao nož i suzavac.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje ono što građani već odavno vide - da je nasilje jedino „rešenje“ koje ovi ekstremisti nude, iako se navodno bore za pravdu, slobodu i neka „prava“.

S druge strane, većinski Novi Sad je danas pokazao svoje pravo lice: rekordan broj građana okupio se u mirnoj šetnji protiv nasilnih blokada, koje mesecima remete svakodnevni život u ovom gradu.

Novi Sad - Dron - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Okupljanja na severu države prate reporzerke Kurir televizije Staša Keneški, koja je izveštavala iz Petrovaradina, gde se održavaju paralelni skupovi:

- Zbog paralelnih skupova i pitanja koji most će ko da pređe i koji most je blokiran, mi smo hodali poslednjih 15 minuta da bi našli ljude koji su se danas okupili. Oni će proći ovom ulicom, gde će šetnjom poručiti da im je dosta blokiranja ulica - kaže Keneški.

Okupljanje građana protiv blokada u Novom Sadu i Subotici Izvor: Kurir televizija

U toku je specijalno izdanje emisije na Kurir televiziji koja iz minuta u minut prati razvoj dešavanja na okupljanjima građana širom Srbije.