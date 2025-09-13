skup građana protiv blokada
NEVEROVATAN PRIZOR U NIŠU NA SKUPU GRAĐANA PROTIV BLOKADA: Nepregledna kolona ljudi upalila bliceve na telefonima, pogledajte kako svetli grad (VIDEO)
Slušaj vest
NIŠ - Veličanstvene scene zabeležene su večeras u Nišu, na skupu građana protiv blokada.
Naime, veliki broj građana izašao je na ulice, ujedinjen jasnom porukom — „Ne blokadama.“
Tom prilikom građani su upalili bliceve na telefonima, i tada se mogla videti ogromna, osvetljena kolona ljudi.
Podsetimo, masovni skupovi građana protiv blokada održavaju se danas u 140 mesta širom Srbije. Na ovim prijavljenim skupovima očekuje se prisustvo više od 150.000 ljudi koji jasno i glasno poručuju "ne" blokadama, maltretiranju i zaustavljanju normalnog života.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši