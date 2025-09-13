Slušaj vest

Više od 4.000 građana izašlo je i prosetalo je ulicama Kruševca i još jednom poslalo snažne poruke protiv blokada i poruke mira i sloge.

Duga kolona građana prošla je centrom Lazarevog grada preko Centralnog trga i pored spomenika Kosovskih junaka.

Građani protiv blokada u Kruševcu Foto: Kurir

Narod je još jednom poslao poruku da je dosta blokada koje traju već više od 10 meseci.

Medju građanima je i Bratislav Gašić, ministar odbrane koji je sa svojim sugrađanima izašao i podržao ih u nameri da se svi zajedno izborimo za slobodan i bolji Kruševac, bez blokada i bez nasilja!

