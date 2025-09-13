Slušaj vest

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević saopštio je večeras da je u organizaciji Centra za društvenu stabilnost održano 125 prijavljenih javnih okupljanja pod nazivom "građani protiv blokada" i isto toliko lokacija na kojima jeprisustvovalo preko 144.000 građana.

- Na ovim prijavljenim javnim okupljanjima nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti je bilo povređenih građana, niti policijskih službenika. U Beogradu najveće okupljanje je bilo na Voždovcu sa preko 20.000 okupljenih građana.

- Istovremeno na teritoriji Republike Srbije održana su i druga okupljanja koja nisu prijavljena i ona su održana na ukupno 27 lokacija, od kojih je na sedam lokacija bio blokiran saobraćaj, a na kojima je bilo ukupno prisutno oko 5.000 građana. Blagovremenom postavkom kordona policije razdvojili smo učesnike ova dva različita okupljanja na nekoliko lokacija i time smo sprečili da dođe do međusobnog konflikta i do narušavanja javnog reda i mira.

- Policija i dalje radi na održavanju stabilnog javnog reda i mira i uverava građane da objektivno sagledava činjenično stanje i da će preduzeti sve mere, radnje i svoje nadležnosti i da će u saradnji sa nadležnim prekršajnim sudovima i javnim tužilaštvom procesirati eventualne prekršioce i izvršioce bilo kog krivičnog dela.

- Veliki problem policiji predstavljaju ova neprijavljena javna okupljanja i apelujemo i molimo sve građane Republike Srbije da blagovremeno prijave javna okupljanja i da se uzdrže od remetećeg javnog reda i mira i bilo koje vrste nasilničkog ponašanja - saopštio je pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević.

