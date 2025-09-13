Masovni skupovi građana protiv blokada održani su danas u 125 mesta širom Srbije, a ogroman broj građana okupio se i u Novom Sadu.

Na ovim prijavljenim skupovima je prema saopštenju polciije okupljeno 144.000 ljudi koji jasno i glasno poručuju "ne" blokadama, maltretiranju i zaustavljanju normalnog života .

Građani koji su okupljeni na masovnim skupovima širom Srbije poručili su da su protiv blokada i nasilja, te da žele stabilnost i mir u zemlji. Oni su naglasili važnost zajedništva i zaštite interesa Srbije. Skupovi su bili prijavljeni i mirni.