Slušaj vest

Na skupovima građana protiv blokada danas se širom Srbije okupilo 144.000 ljudi, a najviše ih je bilo na Voždovcu - više od 20.000.

Neprekledna kolona građana prošetala prošetala je od Trošarine do Autokomande i sve vreme slala jasne poruke - dosta im je blokada i blokaderskog terora, svi žele da se vrate normalnom životu.

Među okupljenima na Voždovcu bio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je, između ostalog, poručio da "želimo normalan život, vrednosti pristojne Srbije, ništa više".

Na istom skupu bili su i predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić i potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Vozdovac - Dron - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Pogledajte spektakularne kadrove snimljene iz drona...

