Politika
SPEKTAKULARNI PRIZORI NA VOŽDOVCU! Nepregledna kolona građana poslala jasnu poruku - dosta im je blokada i terora! OKUPILO SE VIŠE OD 20.000 LJUDI (VIDEO)
Slušaj vest
Na skupovima građana protiv blokada danas se širom Srbije okupilo 144.000 ljudi, a najviše ih je bilo na Voždovcu - više od 20.000.
Neprekledna kolona građana prošetala prošetala je od Trošarine do Autokomande i sve vreme slala jasne poruke - dosta im je blokada i blokaderskog terora, svi žele da se vrate normalnom životu.
Među okupljenima na Voždovcu bio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je, između ostalog, poručio da "želimo normalan život, vrednosti pristojne Srbije, ništa više".
Na istom skupu bili su i predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić i potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali.
Pogledajte spektakularne kadrove snimljene iz drona...
Reaguj
2