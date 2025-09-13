Politika
"NAROD JE POBEDIO, SA OBOJENOM REVOLUCIJOM JE GOTOVO" Vučić se oglasio nakon skupa Građana protiv blokada: Sada treba da se ujedinimo i da guramo Srbiju napred
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa građanima na skupu i u šetnji protiv blokada u beogradskoj opštini Voždovac.
- Srećan sam što sam se pridružio ovim ljudima. Oni samo hoće da žive normalno. Da budu slobodni, da ih niko ne maltretira i da imaju prava kao i svi drugi. Mi moramo da se izborimo za svoju zemlju i vratimo normalnost, da se pomirimo i da razgovaramo.
- Sa obojenom revolucijom je gotovo. Narod je pobedio. Sada treba da se ujedinimo i da guramo Srbiju napred.
79 · Reaguj
5