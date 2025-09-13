Politika
VELIČANSTVEN SNIMAK SA VOŽDOVCA: Bajkeri predvode građane koji su ustali protiv blokada - pogledajte kako je izgledala ta reka ljudi (VIDEO)
Slušaj vest
Bajkeri su uveličali skup građana protiv blokada danas na Voždovcu.
Broj ljudi na motociklima bilo je nemoguće prebrojati. Uglavnom, oni su stali na čelo nepregledne kolone građana koji su se okupili da pošalju jasne poruke - neće više da trpe blokadersko nasilje i teror!
Bajkeri su predvodili narod do Autokomande.
Na Voždovcu je bilo više od 20.000 građana, a ukupno 144.000 širom Srbije.
Skupu na Voždovcu prisustvovali su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali...
Reaguj
5