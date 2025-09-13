Slušaj vest

Bajkeri su uveličali skup građana protiv blokada danas na Voždovcu.

Broj ljudi na motociklima bilo je nemoguće prebrojati. Uglavnom, oni su stali na čelo nepregledne kolone građana koji su se okupili da pošalju jasne poruke - neće više da trpe blokadersko nasilje i teror!

Bajkeri su predvodili narod do Autokomande.

Bajkeri Izvor: Kurir

Na Voždovcu je bilo više od 20.000 građana, a ukupno 144.000 širom Srbije.

Skupu na Voždovcu prisustvovali su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali...

Ne propustitePolitika"NAROD JE POBEDIO, SA OBOJENOM REVOLUCIJOM JE GOTOVO" Vučić se oglasio nakon skupa Građana protiv blokada: Sada treba da se ujedinimo i da guramo Srbiju napred
Screenshot 2025-09-13 205405.jpg
PolitikaSPEKTAKULARNI PRIZORI NA VOŽDOVCU! Nepregledna kolona građana poslala jasnu poruku - dosta im je blokada i terora! OKUPILO SE VIŠE OD 20.000 LJUDI (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaPRIJATELJI PROTIV BLOKADA! Ana Brnabić i Siniša Mali zagrljeni na Voždovcu (FOTO)
Screenshot 2025-09-13 194646.jpg
PolitikaNEVEROVATAN PRIZOR U NIŠU NA SKUPU GRAĐANA PROTIV BLOKADA: Nepregledna kolona ljudi upalila bliceve na telefonima, pogledajte kako svetli grad (VIDEO)
Screenshot 2025-09-13 193501.png