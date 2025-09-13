"VRATITE MI MOJU SRBIJU" Naša zemlja još jednom pokazala svoje pravo, normalno lice: Oko 150.000 građana poslalo jasnu poruku - "Ovo je snaga naroda" (VIDEO)
Masovni skupovi građana protiv blokadaodržani su danas u 140 mesta širom Srbije. Na ovim prijavljenim skupovima okupilo se 144.000 ljudi koji jasno i glasno poručuju "ne" blokadama, maltretiranju i zaustavljanju normalnog života.
"Srbija je danas još jednom pokazala svoje pravo, normalno lice. U 140 mesta širom zemlje, više od 150.000 ljudi došlo je da kaže: "Verujemo u porodicu, u zajedništvo, u poštenje", da pokaže da je Srbija zemlja mira, nade i budućnosti. Ovo je snaga naroda, ovo je pozitivna Srbija. Kada smo zajedno i ujedinjeni, sve možemo da prevaziđemo. Vratite mi moju Srbiju".
"Dok oni biraju nasilje, mi biramo mir. Dok oni blokiraju i ruše, mi okupljamo i gradimo. Dok oni prete i dele, mi čuvamo porodicu i zajedništvo".
Gotovo 150.000 ljudi danas je pokazalo: Prava Srbija je mirna, dostojanstvena i jaka.
Kurir.rs