Masovni skupovi građana protiv blokadaodržani su danas u 140 mesta širom Srbije. Na ovim prijavljenim skupovima okupilo se 144.000 ljudi koji jasno i glasno poručuju "ne" blokadama, maltretiranju i zaustavljanju normalnog života.

Vratite mi moju Srbiju Izvor: Kurir

"Srbija je danas još jednom pokazala svoje pravo, normalno lice. U 140 mesta širom zemlje, više od 150.000 ljudi došlo je da kaže: "Verujemo u porodicu, u zajedništvo, u poštenje", da pokaže da je Srbija zemlja mira, nade i budućnosti. Ovo je snaga naroda, ovo je pozitivna Srbija. Kada smo zajedno i ujedinjeni, sve možemo da prevaziđemo. Vratite mi moju Srbiju".

"Dok oni biraju nasilje, mi biramo mir. Dok oni blokiraju i ruše, mi okupljamo i gradimo. Dok oni prete i dele, mi čuvamo porodicu i zajedništvo".

Više od 150.000 ljudi je danas pokazalo: Prava Srbija je mirna, dostojanstvena i jaka Izvor: Kurir

Gotovo 150.000 ljudi danas je pokazalo: Prava Srbija je mirna, dostojanstvena i jaka.

