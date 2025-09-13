Slušaj vest

Dok se narod mirno okuplja širom Srbije, da jasno kaže, dosta je bilo nasilja i blokada, antisrpski mediji ponovo pokušavaju da sakriju i iskrive istinu:

- Prikazuju lažnu sliku dešavanja. 

- Potpaljuju sukobe i podele. 

- Prizivaju građanski rat.

POGLEDAJTE KAKO TO IZGLEDA:

Antisrpski mediji ponovo pokušavaju da sakriju i iskrive istinu Izvor: Kurir

Ali ne mogu da promene istinu koja je jasna. Više od 150 hiljada građana ponosno govori u ime prave Srbije: "Vratite mi moju Srbiju"!

