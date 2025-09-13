Politika
ANTISRPSKI MEDIJI PONOVO POKUŠAVAJU DA SAKRIJU I ISKRIVE ISTINU: Dok se narod mirno okuplja širom Srbije, prikazuju lažnu sliku i prizivaju građanski rat VIDEO
Dok se narod mirno okuplja širom Srbije, da jasno kaže, dosta je bilo nasilja i blokada, antisrpski mediji ponovo pokušavaju da sakriju i iskrive istinu:
- Prikazuju lažnu sliku dešavanja.
- Potpaljuju sukobe i podele.
- Prizivaju građanski rat.
POGLEDAJTE KAKO TO IZGLEDA:
Ali ne mogu da promene istinu koja je jasna. Više od 150 hiljada građana ponosno govori u ime prave Srbije: "Vratite mi moju Srbiju"!
