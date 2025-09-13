Slušaj vest

Masovni skupovi građana protiv blokadaodržani su danas u 140 mesta širom Srbije. Na ovim prijavljenim skupovima okupilo se 144.000 ljudi koji jasno i glasno poručuju "ne" blokadama, maltretiranju i zaustavljanju normalnog života.

Danas su u 140 mesta širom Srbije održani masovni skupovi građana protiv blokada, na kojima je ukupno bilo više od 144.000 ljudi.

Ljudi na ovim prijavljenim skupovima ujedinjeni su u porukama koje šalju - da traže povratak normalnosti, stabilnosti i razvoja, birajući mir, slobodu i budućnost bez blokada, uz zajedničku poruku: "Vratite mi moju Srbiju."

Izjave građana protiv blokada Izvor: Kurir

Ispod pročitajte poruke koje su poslali građani koji su protiv blokada:

"Da se vrati u normalu, da budemo normalni ljudi", "Srbija napreduje, biramo mir, slobodu i rad", "Za stabilnost, za razvoj", "Da živimo i radimo normalno, kako bismo mogli da stvaramo sigurniju i bolju budućnost", "Svi mi treba da se menjamo, ali ne da rušimo našu zemlju", "Da se ne ruši Srbija, već da idemo nešto unapred", "Za mirnu i slobodnu Srbiju, Srbiju bez blokada".

Zajednička poruka koju su građani poslali je: Vratite mi moju Srbiju.

Sve o skupu možete pročitati klikom OVDE.