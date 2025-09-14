Slušaj vest

Radosavljević je, na konferenciji za novinare, kazao da je najveće okupljanje koje je organizovao Centar za društvenu stabilnost, bilo u Beogradu na opštini Voždovac gde je, kako je rekao, bilo prisutno više od 20.000 ljudi.

Inđija Foto: Kurir

Istovremeno, kako je rekao Radosavljević, danas su na 27 lokaciji u Srbiji održana i neprijavljena okupljanja na kojima je prisustvovalo oko 5.000 ljudi.

"Na 125 prijavljenih javnih okupljanja u organizaciji Centra za društvenu stabilnost pod nazivom 'Građani protiv blokada' bilo je više od 144.000 građana.

Novi Sad Foto: Kurir

Na njima nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti je bilo povređenih građana, niti policajaca. Istovremeno, održana su i druga neprijavljena okupljanja na 27 lokacija, na sedam je bio blokiran saobraćaj, a bilo je prisutno oko 5.000 građana", naveo je Radosavljević.

Petrovaradin - građani protv blokada Foto: Printscreen X

Kako je dodao, na nekoliko mesta, pravovremenim postavljanjem kordona, sprečeno je da dve grupe građana dođu u kontakt i da dođe do eventualnog sukoba i narušavanja javnog reda i mira.

undefined
Foto: RTS Printscreen

"Policija i dalje radi na održavanju javnog reda i mira i procesuiraće eventualne počinioce prekršajnih ili krivičnih dela. Za policiju su veliki problem neprijavljena okupljanja i apelujemo i molimo građane da prijave na vreme okupljanja i da se uzdrže od narušavanja javnog reda i mira i činjenja nasilja", rekao je Radosavljević.

Vozdovac - Dron - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"VRATITE MI MOJU SRBIJU" Naša zemlja još jednom pokazala svoje pravo, normalno lice: Oko 150.000 građana poslalo jasnu poruku - "Ovo je snaga naroda" (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaVELIČANSTVEN SNIMAK SA VOŽDOVCA: Bajkeri predvode građane koji su ustali protiv blokada - pogledajte kako je izgledala ta reka ljudi (VIDEO)
collage.jpg
Politika"NAROD JE POBEDIO, SA OBOJENOM REVOLUCIJOM JE GOTOVO" Vučić se oglasio nakon skupa Građana protiv blokada: Sada treba da se ujedinimo i da guramo Srbiju napred
Screenshot 2025-09-13 205405.jpg
PolitikaSPEKTAKULARNI PRIZORI NA VOŽDOVCU! Nepregledna kolona građana poslala jasnu poruku - dosta im je blokada i terora! OKUPILO SE VIŠE OD 20.000 LJUDI (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaNA SKUPOVIMA GRAĐANA PROTIV BLOKADA BILO PREKO 144.000 GRAĐANA! Zamenik direktora policije: Samo na Voždovcu bilo preko 20.000 ljudi
Screenshot 2025-09-13 195330.jpg