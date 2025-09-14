Slušaj vest

Radosavljević je, na konferenciji za novinare, kazao da je najveće okupljanje koje je organizovao Centar za društvenu stabilnost, bilo u Beogradu na opštini Voždovac gde je, kako je rekao, bilo prisutno više od 20.000 ljudi.

Istovremeno, kako je rekao Radosavljević, danas su na 27 lokaciji u Srbiji održana i neprijavljena okupljanja na kojima je prisustvovalo oko 5.000 ljudi.

"Na 125 prijavljenih javnih okupljanja u organizaciji Centra za društvenu stabilnost pod nazivom 'Građani protiv blokada' bilo je više od 144.000 građana.

Na njima nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti je bilo povređenih građana, niti policajaca. Istovremeno, održana su i druga neprijavljena okupljanja na 27 lokacija, na sedam je bio blokiran saobraćaj, a bilo je prisutno oko 5.000 građana", naveo je Radosavljević.

Kako je dodao, na nekoliko mesta, pravovremenim postavljanjem kordona, sprečeno je da dve grupe građana dođu u kontakt i da dođe do eventualnog sukoba i narušavanja javnog reda i mira.

"Policija i dalje radi na održavanju javnog reda i mira i procesuiraće eventualne počinioce prekršajnih ili krivičnih dela. Za policiju su veliki problem neprijavljena okupljanja i apelujemo i molimo građane da prijave na vreme okupljanja i da se uzdrže od narušavanja javnog reda i mira i činjenja nasilja", rekao je Radosavljević.

