MUP SE OGLASIO BROJKAMA POSLE SKUPOVA PROTIV BLOKADA: U 125 gradova i mesta više od 144.000 građana širom Srbije bez ijednog incidenta, na neprijavljenima 5.000
Radosavljević je, na konferenciji za novinare, kazao da je najveće okupljanje koje je organizovao Centar za društvenu stabilnost, bilo u Beogradu na opštini Voždovac gde je, kako je rekao, bilo prisutno više od 20.000 ljudi.
Istovremeno, kako je rekao Radosavljević, danas su na 27 lokaciji u Srbiji održana i neprijavljena okupljanja na kojima je prisustvovalo oko 5.000 ljudi.
"Na 125 prijavljenih javnih okupljanja u organizaciji Centra za društvenu stabilnost pod nazivom 'Građani protiv blokada' bilo je više od 144.000 građana.
Na njima nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti je bilo povređenih građana, niti policajaca. Istovremeno, održana su i druga neprijavljena okupljanja na 27 lokacija, na sedam je bio blokiran saobraćaj, a bilo je prisutno oko 5.000 građana", naveo je Radosavljević.
Kako je dodao, na nekoliko mesta, pravovremenim postavljanjem kordona, sprečeno je da dve grupe građana dođu u kontakt i da dođe do eventualnog sukoba i narušavanja javnog reda i mira.
"Policija i dalje radi na održavanju javnog reda i mira i procesuiraće eventualne počinioce prekršajnih ili krivičnih dela. Za policiju su veliki problem neprijavljena okupljanja i apelujemo i molimo građane da prijave na vreme okupljanja i da se uzdrže od narušavanja javnog reda i mira i činjenja nasilja", rekao je Radosavljević.
Kurir.rs