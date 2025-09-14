Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je da veličanstvene slike iz preko 140 mesta širom Srbije svedoče o snazi naroda koji je protiv blokada i terora onih koji bi želeli da ruše sopstvenu državu.

"Veličanstvene slike iz preko 140 mesta širom Srbije svedoče o snazi naroda koji je protiv blokada i terora onih koji bi želeli da ruše sopstvenu državu. Kao što su to učinili moji Novosađani, tako su i građani iz svih krajeva naše otadžbine stali u nikad većem broju u odbranu svoje zemlje. Pokazujemo pravo lice Srbije - ljubav, toleranciju i podršku normalnom životu!", poručila je ministarska u objavi na Instagramu i dodala:

"Ne damo našu Srbiju onima koji su je već jednom uništavali – da nam kradu plate i penzije, zatvaraju fabrike i oduzimaju budućnost našoj deci. Znate dobro ko su oni – blokaderi i nasilnici, njihovi finansijeri, lažni opozicionari a stvarni politički profiteri koji već deset meseci pokušavaju da izazovu obojenu revoluciju. Dosta je blokada i nasilja – hoćemo da živimo i radimo u miru.

Uz politiku i viziju predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića, Srbija ostaje ujedinjena i ponosna!

Srbija ne sme da stane! Živela Srbija", poručila je putem Instagrama Mesarovićeva.

