Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Japanu od 14. do 17. septembra 2025. godine, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
VUČIĆ U POSETI JAPANU OD 14. DO 17. SEPTEMBRA: Predsednik Srbije sastaće se sa carom Naruhitom i premijerom zemlje izlazećeg sunca
Tom prilikom predsednik Aleksandar Vučić prisustvovaće zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije u Osaki u okviru Svetske izložbe Expo Osaka 2025, nakon čega će obići paviljone Republike Srbije i Japana.
U Carskoj palati u Tokiju biće priređena audijencija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kod Njegovog veličanstva cara Naruhita.
Tokom boravka u Tokiju, predsednik Vučić sastaće se i sa predsednikom Vlade Japana Šigeru Išibom.
Posetu Japanu predsednik Vučić završiće učešćem na Prezentaciji investicionog potencijala Republike Srbije, kojoj će prisustvovati i predstavnici velikih japanskih kompanija.
