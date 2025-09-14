Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Osaku, čime je započeo višednevnu radnu posetu Japanu
VUČIĆ STIGAO U OSAKU, POČINJE POSETA JAPANU: Predsednika Srbije čekaju sastanci sa carom Naruhitom i premijerom Išibom
Tokom posete predsednik Aleksandar Vučić prisustvovaće zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije u Osaki u okviru Svetske izložbe Expo Osaka 2025, nakon čega će obići paviljone Republike Srbije i Japana.
U Carskoj palati u Tokiju biće priređena audijencija predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kod Njegovog veličanstva cara Naruhita.
Tokom boravka u Tokiju, predsednik Vučić sastaće se i sa predsednikom Vlade Japana Šigeru Išibom.
Posetu Japanu predsednik Vučić završiće učešćem na Prezentaciji investicionog potencijala Republike Srbije, kojoj će prisustvovati i predstavnici velikih japanskih kompanija.
Ovo je prva poseta predsednika Vučića Japanu, a u Japanu će boraviti do 17. septembra.
