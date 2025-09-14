Slušaj vest

Na video-snimku objavljenom na Instagram profilu, Miloš Vučević je poručio da drugi biraju put nasilja, lome državu i cepaju zastavu.

- Ako gradiš svoju zemlju, ako voliš svoju zastavu, ako ljubiš bližnjeg svog, onda smo na istoj strani. A mi imamo samo jednu stranu, samo jedan grb, jednu zastavu i jednu otadžbinu, našu majku Srbiju. Mi biramo put mira, oni biraju put nasilja, mi zemlju i zastavu ljubimo, oni je lome, a zastavu cepaju. Mi ćemo državu braniti zauvek. Na kojoj si ti strani, upitao je Vučević.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika(VIDEO) VUČEVIĆEVA SNAŽNA PORUKA UZ PATRIOTSKE KADROVE IZ PETROVARADINA Peti uzastopni vikend građana protiv blokada
vvv.png
PolitikaVUČEVIĆ O SRAMNOM ZAHTEVU BARTULICE: Traži da Srbija plati ratnu odštetu, a ima javnu podršku onih koji 10 meseci građanima blokiraju živote
vucevic.jpg
Politika"ONO ŠTO BLOKADERI RADE NE PREDSTAVLJA SRBIJU VEĆ ČISTO NASILJE I MRŽNJU" Vučević objavio snimak na kom se sve jasno vidi: Ovako se poštuje i voli otadžbina
Miloš Vučević
Politika"KURTI DIREKTNO PRETI SRBIJI" Vučević poručio da je država spremna da brani narod: Ne želimo sukobe, to je razlika između nas i onih koji bi nas vratili u 90-e
Miloš Vučević
PolitikaLIDER SNS MILOŠ VUČEVIĆ OBJAVIO VIDEO O NEPREGLEDNOJ KOLONI GRAĐANA U KAĆU Uputio snažnu poruku: Ovde nema mržnje!
Screenshot 2025-09-07 203141.png