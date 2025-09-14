- Ako gradiš svoju zemlju, ako voliš svoju zastavu, ako ljubiš bližnjeg svog, onda smo na istoj strani. A mi imamo samo jednu stranu, samo jedan grb, jednu zastavu i jednu otadžbinu, našu majku Srbiju. Mi biramo put mira, oni biraju put nasilja, mi zemlju i zastavu ljubimo, oni je lome, a zastavu cepaju. Mi ćemo državu braniti zauvek. Na kojoj si ti strani, upitao je Vučević.