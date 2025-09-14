Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević poručio je danas, uoči obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, da postoji samo jedna strana, jedan grb, jedna zastava i jedna otadžbina.
"MI IMAMO SAMO JEDNU STRANU, JEDNU OTADŽBINU, NAŠU MAJKU SRBIJU" Vučević uputio pitanje nad kojim svako treba da se zamisli: Na kojoj si ti strani (VIDEO)
Na video-snimku objavljenom na Instagram profilu, Miloš Vučević je poručio da drugi biraju put nasilja, lome državu i cepaju zastavu.
- Ako gradiš svoju zemlju, ako voliš svoju zastavu, ako ljubiš bližnjeg svog, onda smo na istoj strani. A mi imamo samo jednu stranu, samo jedan grb, jednu zastavu i jednu otadžbinu, našu majku Srbiju. Mi biramo put mira, oni biraju put nasilja, mi zemlju i zastavu ljubimo, oni je lome, a zastavu cepaju. Mi ćemo državu braniti zauvek. Na kojoj si ti strani, upitao je Vučević.
