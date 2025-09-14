Slušaj vest

Srbija je na raskrsnici između dijaloga koji bi mogao da unese konačan mir u haos koji je vladao ulicama poslednjih deset meseci.

Ko će privesti dijalogu suprostavljene tabore, država ili građani?

Nebojša Obrknežev

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke, Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost, Branko Babić, biznismen, kao i Miša Vacić, Stranka srpskih nacionalista.

Obrknežev: U toku je razaranje naše države spolja, i izunutra

Obrknežev je izneo svoje nepoverenje u sve strane službe ili pojedince koji su u poslednjih deset meseci prisutni u Srbiji:

- Šešelj je i pre 15. marta prikazivao pasoše i imena, a niko se nije oglašavao. Valjda treba da bude demantovano. U poslednjih deset meseci sve neki eksperti i stranci koji dolaze kao da pomognu ovoj zemlji. Što se tiče svih organizacija koje ovde dolaze, ne da ne mogu da imam poverenja, već sa svime što se ovde dešava, neminovno je da ti ljudi podrivaju našu zemlju - kaže Obrknežev.

On je dodao da živimo u periodu razaranja naše zemlje:

- Mi živimo u takvom vremenu da je u toku razaranje naše zemlje i spolja, ali i izunutra. Eksperti iz zemalja koje dolaze su upravo te zemlje koje su htele u poslednjih godinu dana svašta da stave na kičmu Srbije. Naše službe treba da rade svoj posao - kaže Obrknežev.

On dodaje da u datoj situaciji nema prostora za slučajnosti, a da se, kako ga je sam nazvao "blokaderski duh" ušunjao u više pora našeg društva.



Babić: Udružuju se jer samo tako vide šansu da pobede Vučića

Babić kaže da omladina uopšte ne razume politiku:

- Imamo salatu levičara, desničara, ekstremnih levičara i ekstremnih desničara. Na listi imate Dinka Gruhonjića i Mila Lompra. Udružili su se, jer im je to jedini način da vide šansu da pobede Aleksandra Vučića - kaže Babić.

Babić upoređuje trenutnu situacijom sa Demokratskom opozicijom Srbije, koja je bila sastavljena od 20 manjih grupa:

- Te grupe ne samo što su ideološki raštrkane, nego su mrzele jedne druge. To je bio jedini način da se skupe kako bi pobedili Slobodana Miloševića - kaže Babić.

Miša Vacić

Šešelj: Spremni su na ubistvo nekoga iz režima ili opozicije kako bi okrivili režim

Šešelj je govorio i o atentatu koji je izvršen na Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, pa je naveo:

- Lažna filozofija se pojavljuje i kod nas. Opravdava se neljudski postupak prema čelnicima režima i pripadnicima vladajućih struktura, pa i onih koji glasaju za vladajuću stranku. Postoji realna opasnost. Oni su u beznađu jer nisu iščupali vlast kako su oni zamislili, na silu i na ulici - kaže Šešelj.

On kaže da veruje da oni koji učestvuju u blokadama jesu spremni na scenarijo sličan američkom:

- Spremni su da ubiju nekog predstavnika režima pa onda da tvrde u javnosti da je delo samog režima, ili ubiju nekog istaknutijeg opozicionara koji im najviše smeta, pa da tvrde da ga je režim ubio - kaže Šešelj.

Vojislav Šešelj

Vacić kaže da da veruje da institucije trenutno nisu lojalne ovoj državi, pa kaže i da treba smeniti određene ljude iz pravosuđa:

- Mi sada imamo vojsku na ulicama iz pozitivnih razloga, zbog vojne parade. Srpska vojska je na ponos, treba da se dičimo. Za pet dana imamo vojnu paradu da se slavi srpska sila - kaže Vacić.

