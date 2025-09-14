Slušaj vest

U Petrovaradinu juče je održan skup građana protiv blokada, a takođe na istom mestu u isto vreme bio je organizovan i blokaderski skup, i to pod nazivom "Marš iz moje avlije".

Najveću sramotu i ogorčenje izazvala je scena zabeležena upravo u trenutku kada su četiri mlade devojke u tradicionalnoj srpskoj narodnoj nošnji prolazile pored okupljenih blokadera. Umesto poštovanja, dočekane su zvižducima i povicima "UA", što je zabeležila i televizija N1 u direktnom prenosu.

"Sada možemo da vidimo devojke u nošnji. Pretpostavlja se (da su one) u okviru skupa pristalica Srpske napredne stranke, dakle skupa protiv blokada. Čujemo negodovanje od strane ovih građana koji su za blokade", rekla je reporterka.

I tu se izveštaj završava. Bez ijedne reči osude, bez komentara na to koliko je nedostojno i neprimereno ovakvo ponašanje prema bilo kome, a posebno prema mladim devojkama koje dostojanstveno nose simbole naše tradicije i identiteta.

Petrovaradin je na to odgovorio pesmom - "Veseli se srpski rode", odjekivalo je juče na skupu protiv blokada, dok su građani s balonima i zastavama Srbije kretali u mirnu šetnju.

Juče je iz svih krajeva Srbije poslata poruka jedinstva, da je narod jedan i nedeljiv i da je ljubav prema otadžbini iznad svega. Više od 144.000 ljudi sinoć je disalo kao jedan, bez ijednog jedinog incidenta i svi sa istim ciljem - da se normalno živi, radi, uči, školuje, bez nasilja i podela u narodu, da nam svima bude bolje a da Srbija samo napreduje i cveta.