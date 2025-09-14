Slušaj vest

- Ko o čemu, baba o uštipcima. Dragan Đilas, kralj korupcije, priča o korumpiranosti i kupovini ljudi. Iz svake njihove reči i svake njihove izjave odiše mržnja prema normalnoj, većinskoj Srbiji - onim ljudima koje su nazivali "gubitnicima tranzicije", dok su takvi kao što je Đilas trpali desetine, pa i stotine miliona evra u džep. On sam 619 miliona evra za 10 godina vlasti. I koliko samo jadan moraš da budeš da vređaš ljude koji nikoga ne mrze i nikoga nisu napali, koji ni jedan jedini incident nisu izazvali i samo, nakon 10 meseci terora, žele normalan život i svoju Srbiju nazad. Jad i beda - istakla je ona.

Ne propustitePolitika"ĐILAS NASTAVLJA DA LAŽE BEZ DOKAZA" Jovanov, Pilja i Žarić Kovačević odgovorili šefu SSP: Navikao da sve kupuje - od Marinike Tepić do minuta na televiziji
politika.jpg
PolitikaDIJALOG ILI DALJE PODELE: Preti li Srbiji američki scenarijo? Šešelj tvrdi: Spremni su na to da ubiju nekoga iz vlasti ili opozicije da bi okrivili režim
Sequence 07.00_21_05_00.Still005.jpg
PolitikaBLOKADERI ZVIŽDALI DEVOJKAMA U SRPSKIM NARODNIM NOŠNJAMA! Sramota u Petrovaradinu (VIDEO)
Screenshot 2025-09-14 140651 copy.png
Politika"MI IMAMO SAMO JEDNU STRANU, JEDNU OTADŽBINU, NAŠU MAJKU SRBIJU" Vučević uputio pitanje nad kojim svako treba da se zamisli: Na kojoj si ti strani (VIDEO)
Screenshot 2025-09-14 133059.jpg