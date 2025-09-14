- Ko o čemu, baba o uštipcima. Dragan Đilas, kralj korupcije, priča o korumpiranosti i kupovini ljudi. Iz svake njihove reči i svake njihove izjave odiše mržnja prema normalnoj, većinskoj Srbiji - onim ljudima koje su nazivali "gubitnicima tranzicije", dok su takvi kao što je Đilas trpali desetine, pa i stotine miliona evra u džep. On sam 619 miliona evra za 10 godina vlasti. I koliko samo jadan moraš da budeš da vređaš ljude koji nikoga ne mrze i nikoga nisu napali, koji ni jedan jedini incident nisu izazvali i samo, nakon 10 meseci terora, žele normalan život i svoju Srbiju nazad. Jad i beda - istakla je ona.