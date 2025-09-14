Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sumirao je nedelju za nama i sa kime je sve imao prilike da se sastane.

- Za nama je nedelja rada, odgovornosti i upornosti, jer Srbija nema vremena za čekanje. Naš zadatak je jasan - da čuvamo mir i stabilnost, podižemo plate i penzije, otvaramo nova radna mesta, jačamo zdravstvo i školstvo, gradimo puteve, pruge, a sve to kako bi svako mesto u našoj zemlji išlo napred.

- Slušam vas i svaka odluka koju donosimo ima jedno merilo - da građanima bude lakše, da uslovi života budu bolji, da budućnost naše dece bude svetlija, da mladi ostanu u Srbiji.

Poštujemo zakon i red, čuvamo državu, negujemo prijateljstva u svetu, kako bi Srbija bila poštovana i sigurna. Ne tražimo izgovore, tražimo rezultate.