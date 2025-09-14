Slušaj vest

Tokom današnjeg protesta pristalica OVK u Hagu, nekoliko lica postavila su zastavu OVK na ulazna vrata Ambasade Srbije u tom gradu i uputili uvrede zaposlenima na nacionalnoj osnovi.

Kako su za Kosovo onlajn ispričali iz Ambasade, incident se desio oko 16 časova kada se automobil parkirao ispred zgrade, iz koga su izašla nepoznata lica, postavila zastavu OVK, a zatim i otišla.

O incidentu su predstavnici ambasade obavestili diplomatsku policiju, koja je uzela izjave od zaposlenih, kao i broj tablica automobila, a kako su istakli, pokrenuće istragu i pojačaće prisustvo u blizini zgrade Ambasade.

Iz ambasade navode da je danas na ulicama Haga bilo više stotina ljudi i automobila sa zastavima Albanije i OVK, koji su, prolazeći pored zgrade Ambasade, dobacivali razne uvrede.

Kurir.rs/Kosovo onlajn

