Slušaj vest

Nakon lažnih tvrdnji da je MUP koristio CN gas tokom protesta u Novom Sadu, reagovala je i predsednica parlamenta Ana Brnabić.

- Sram vas bilo, lažovi. Ovo što radite je još jedan poziv na građanski rat, surovo i opasno obmanjivanje javnosti, širenje panike. Naša policija ništa slično nije koristila, niti poseduje nešto slično.

- Pored toga što je ovo ozbiljno krivično delo, ovo je i izraz i dokaz potpune političke i ljudske nemoći blokadera. Isti jadni narativ kao Đilasov danas da možete da kupujete ljude u Srbiji. Tužilaštvo da se probudi - navela je Brnabić na "Iksu".

Ministarstvo unutrašnjih poslova najodlučnije je prethodno demantovalo ove navode koji su se pojavili u javnosti da je policija u Novom Sadu koristila takozvani CN gas. Policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo biti ni upotrebljeno.

- Sredstva koja policija koristi su strogo regulisana, zvanično odobrena i nisu štetna po zdravlje ljudi i okolinu, u propisanoj meri upotrebe. Konkretno, policija raspolaže isključivo hemijskim metkom oznake MN-01, koji sadrži CS gas, kao i ručnom hemijskom bombom oznake RB-N2, koja takođe sadrži CS gas. Ističemo da se navedena sredstva koriste isključivo od strane policijslih službenika posebno obučenih za upotrebu ovih sredstava - navodi se u saopštenju i dodaje: