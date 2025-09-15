Slušaj vest

Da se normalno živi, radi, uči, školuje, bez nasilja i podela u narodu i bez blokada koje ometaju svakodnevni život — to je glavna poruka građana Srbije već nedeljama, a posebno u subotu, kada je više od 144.000 ljudi dostojanstveno održali čast iz pristojnosti, poštovanja i ljubavi prema zemlji u kojoj žive!

I zaista, prošetali su građani sa svojim porodicama — od onih najstarijih, do onih nasmejanih, koji su na primeru videli kako diše pristojna Srbija kao jedan — mahali su sa terasa svojih stanova, razvijali ponosno srpsku trobojku i družili se u cilju jasne poruke — dosta je blokada i nasilja, poruka jedinstva.

Umesto baklji vijorile su se zastave, umesto maski baloni su krasili nasmejana lica građana, a umesto nasilja prikazano je kako Srbija ide napred i napreduje sve više i više.

I zaista, pogledajte reke ljudi u 125 mesta širom Srbije:

U beogradskoj opštini Voždovac se skupilo neverovatnih 20.000 građana.

I kao što je spomenuto — tu su bili i baloni u bojama srpske trobojke:

Građani su se takođe složili da se glasno i jasno čuje "ne" blokadama, maltretiranju i zaustavljanju normalnog života. Ljudi na ovim prijavljenim skupovima ujedinjeni su u porukama koje šalju — da traže povratak normalnosti, stabilnosti i razvoja, birajući mir, slobodu i budućnost bez blokada, uz zajedničku poruku: "Vratite mi moju Srbiju."

"Da se vrati u normalu, da budemo normalni ljudi", "Srbija napreduje, biramo mir, slobodu i rad", "Za stabilnost, za razvoj", "Da živimo i radimo normalno, kako bismo mogli da stvaramo sigurniju i bolju budućnost", "Svi mi treba da se menjamo, ali ne da rušimo našu zemlju", "Da se ne ruši Srbija, već da idemo nešto unapred", "Za mirnu i slobodnu Srbiju, Srbiju bez blokada".

Gotovo 150.000 ljudi je pokazalo: Prava Srbija je mirna, dostojanstvena i jaka.