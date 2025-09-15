Slušaj vest

- Danas sa ponosom obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje – jedinstvo, slobodu i našu trobojku.

Naša zastava je simbol sećanja, tradicije i budućnosti koju gradimo zajedno.

Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva na generacije koje dolaze, navodi se u čestitki šefa države Aleksandra Vučića.

 Kurir.rs

