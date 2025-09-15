Srbije danas slavi Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a današnji nacionalni praznik predsednik države Aleksandar Vučić čestitao je iz Osake gde boravi u višednevnoj poseti.
praznik
"NEKA NAS OVAJ DAN INSPIRIŠE DA BUDEMO PONOSNI NA SVOJE KORENE" Vučić čestitao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (VIDEO)
Slušaj vest
- Danas sa ponosom obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje – jedinstvo, slobodu i našu trobojku.
Naša zastava je simbol sećanja, tradicije i budućnosti koju gradimo zajedno.
Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva na generacije koje dolaze, navodi se u čestitki šefa države Aleksandra Vučića.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši