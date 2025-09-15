Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je građanima Srbije Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
TROBOJKA JE SIMBOL SLOBODE I DOSTOJANSTVA: Ministarka Stamenkovski čestitala Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (VIDEO)
- Danas obeležavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – u znak sećanja na proboj Solunskog fronta i u čast trobojke koja nas spaja kroz istoriju i budućnost - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski, i dodala:
- Srpska trobojka je simbol slobode i dostojanstva, ujedinjuje nas u zajedničkom cilju – očuvanju tradicije i izgradnji budućnosti zasnovane na solidarnosti, poštovanju i jedinstvu.
