proslava dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i u dalekom japanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Svetsku izložbu EXPO 2025 u Osaki, gde ga je dočekao japanski ministar za svetsku izložbu Ekspo Ito Jošitaka.

Vučić se upisao u knjigu gostiju i napisao da je poseta Japanu uvek nezaboravno iskustvo, kao i da će dolazak na Ekspo Osaka 2025 obogatiti to iskustvo koje će biti preneto na buduće generacije.

Vučić zajedno s Jošitakom prisustvovujer zvaničnoj ceremoniji otvaranja Nacionalnog dana, tokom koje je intonirana himna Srbije i Japana, podignute zastave dve zemlje, a potom će zajedno njih dvojica obići paviljone Srbije i Japana i prisustvovati koktelu.

U delegaciji koju predvodi predsednik Vučić su i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i eupravu Mihailo Jovanović i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Sa predsednikom je i njegova supruga Tamara Vučić, prenose Novosti pisanje Tanjuga.

Povodom proslave praznika biće organizovan poseban kulturno-umetnički program, u prisustvu velikog broja gostiju.

O srpskom paviljonu u Osaki

Srpski paviljon na ovoj svetskoj izložbi ima naziv "Plutajuća šuma" i inspirisan je Velikim ratnim ostrvom, a koncept se bavi temom održivog života i reciklaže. Paviljon je poznat po svojoj živoj, zelenoj fasadi od 4.000 biljaka, što ga čini jedinstvenim na izložbi, a dizajniran je tako da odražava inovativnost i potencijal Srbije.

Više od 95 odsto njegovih materijala je reciklabilno, a 80 odsto ponovo upotrebljivo u budućim projektima. Paviljon se prostire na 930 kvadratnih metara i smešten je na zapadnom ulazu i Trgu Zemlje. Unutrašnjost paviljona predstavlja prikaz i značaj igre, dok se igralo svetlom kako bi se ilustrovali efekti Teslinih izuma.

Paviljon je podeljen na nekoliko sekcija Uči i igraj se, Igraj i istraži, Umetnost igre, Fer plej, Igraj, uključi se i poveži se, Razigrani umovi, razigrana budućnost, kao i deo posvećen izložbi Ekspo 2027 Beograd.

Posetioci iz celog sveta mogli su da se upoznaju sa srpskom istorijom, tradicijom i kulturom, od Vinčanskog perioda, Nemanjića i Svetog Save do modernih vremena i velikana srpske nauke - Tesle, Pupina i Milankovića.

Veliku pažnju privlače i tradicionalna srpska jela, a srpski restoran proglašen je za najbolji strani restoran na svetskoj izložbi.

Srbija je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ima samostalni paviljon, a ujedno je i jedan od najposećenijih i do sada ga je posetilo više od 800.000 ljudi.

Inače, svetska izložba Ekspo 2025 zvanično je otvorena 13. aprila ove godine na veštačkom ostrvu Jumešima u Osaki, pod sloganom "Dizajniranje budućnosti za našu planetu".

Očekivanja su da će kroz centralnu temu manifestacija predstaviti najbolje načine i prostor za zajedničko promišljanje budućnosti čovečanstva - prikazati inovativna rešenja za društvene, ekonomske i ekološke izazove sa kojima se suočava svet danas i u budućnosti, a koja će poboljšati kvalitet života kroz tehnologiju, održivost, zdravlje i blagostanje.

Ekspo Osaka 2025 završava se 13. oktobra i prema poslednjim podacima, do sada broji više od 20 miliona posetilaca.

