Aleksandar Baljak, blizak saradnik opozicionog lidera Dragana Đilasa, ne samo što je optužio vlast da je koristila opasan gas Hloracetofenon (CN), koji je vrsta hemijskog iritanta (suzavac) protiv blokadera na skupu u Novom Sadu, već je usvojoj objavi na Iksu - a da sve bude još strašnije i sramotnije - pomenuo i gasne komore koje su koristili nacisti u Drugom svetskom ratu!

"Fašistički režim je protiv građana u protestu koristio opasan gas CN. Na korak je od korišćenja gasnih komora", napisao je Baljak na Iksu.

Na ovu objavu reagovao je nekadašnji medijski kordinator DSS i novinar, Uroš Piper.

"Sramni potrčko Đilasovog SSP-a Aleksandar Baljak poredi Srbiju sa nacističkom Nemačkom!", istakao je Piper a onda podsetio na istorijske odnose Srbije prema fašizmu i u nizu komentara naglasio da Srbija nikad nije bila na strani fašizma, čak je uvek pružala otpor režimima koji su se vodili tim principom.

"Srbija, u kojoj su nacisti ubijali 100 Srba za jednog nemačkog vojnika! Srbija, koja se u oba svetska rata borila protiv fašizma! Srbija, koja je dala preko milion žrtava u Drugom svetskom ratu da bi nacizam bio poražen!

Baljak je slika i prilika blokaderskog dna koje mrzi svoju zemlju Srbiju!", poručio je Piper na Iksu.

Pojedini mediji i blokaderi ušli su u novu kampanju laži, kao i nakon propalog protesta 15. marta kada su pokušali spinom o upotrebi zvučnog topa da izazovu nove nerede i opravdaju nastavak blokada, pa su pokrenuli hajku na državu zbog navodne upotrebe CN gasa tokom protesta u Novom Sadu. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je to unapred pripremljena laž, slično kao i kod "nepostojećeg zvučnog topa" navodeći da to ukazuje na "očaj blokadera i koliko daleko su spremni da idu".

