- Laži o CN gasu koje plasiraju Gruhonjićevi sledbenici pokazuju koliko su blokaderi očajni, bezidejni, ali i koliko daleko su spremni da idu. Kao i kod nepostojećeg zvučnog topa, ova laž je očigledno unapred pripremljena. Odmah su se našli dežurni političari, analitičari i 'eksperti' koji će da cokću i iščuđavaju se po ceo dan na Šolakovim medijima tvrdeći da je vlast 'spremna na sve'. Kod nepostojećeg zvučnog topa smo "pucali na omladinu", sada 'trujemo omladinu'' - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Kako kaže, sledeće je da se žale svima, od Strazbura do Njujorka, kao i u slučaju zvučnog topa, a zatim da se hvale novim pritiscima na Srbiju koji će uslediti nakon ove nove laži.

- I nije važan ni demanti MUP-a, ni to što nema nikoga ko je povređen ili se javio nekoj medicinskoj ustanovi sa tegobama, ništa od toga nije važno onima koji stalno napadaju Srbiju i njene institucije. Kao i sa dečakom iz Valjeva koji je preminuo usled policijske brutalnosti, a što je bila još jedna monstruozna laž - važno je smisliti laži koje će uznemiriti javnost u dovoljnoj meri da ponovo "napumpaju" blokadere. A posebno je značajno što im je uvek dežurni krivac i najveći zlikovac lično Aleksandar Vučić. Nijedna laž ne može da prođe, a da za sve što se desilo, a posebno za ono što se nije desilo, optuže Aleksandra Vučića - dodala je Brnabić.

Ističe da ih je narod prozreo nakon 10 meseci "terora i laži i zna da je CN gas laž u rangu zvučnog topa".

- Gospodo blokaderi, došao je kraj - poručila je Brnabić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova sinoć je demantovalo navode koji su se pojavili u javnosti da je policija u Novom Sadu koristila takozvani CN gas i naglasilo da policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije ni moglo da bude upotrebljeno.

Studenti u blokadi Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Novom Sadu izneli su ranije na Instagramu tvrdnju da je policija 5. septembra u kampusu tog univerziteta koristila CN gas.

