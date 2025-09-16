Slušaj vest

Izbori u Srbiji su poput vremenske prognoze – svi o njima pričaju, a nikad se sa sigurnošću ne zna kada će tačno „pasti“. Ovih dana, u političkim krugovima ponovo se vrti pitanje: proleće ili decembar?

"Svako ko politički razmišlja razumeo bi da je moguće da prevremeni izbori budu ili u aprilu,maju, ili decembru sledeće godine“, rekao je predsednik Aleksandar Vučić, dodajući da bi voleo da izbori budu baš u decembru. Njegova izjava odmah je otvorila prostor za nova tumačenja, planiranja i nagađanja – jer u igri su ne samo parlamentarni, već i mogući predsednički izbori.

O ovoj temi razgovarali su gosti emisije "Redakcija": Dragoljub Kojčić, politički filozof i Stevica Deđanski, politički analitičar.

Izbori u 2026. godini?

- Ovde su izbori najviše interesantni zbog opozicije. Kada vlast ranije raspiše izbore, oni kukaju što su stalno izbori, a onda kada pomisle da mogu da dobiju izbore, oni ih onda traže. Zato je to sada tema. Sada imamo blokadersku listu, to nije studentska, već blokaderska. Naša deca uče, a ovi što stoje na ulicama su propali političari. Ja sam u januaru i februaru govorio da bi bilo poželjno da se održe izbori, tada sam doživeo najveću satanizaciju jer ja teram na izbore – kaže Deđanski i dodaje:

- Onda kada oni žele, onda mora. Znači, ovo je totalno ludilo kod nekih ljudi, žele vlast bez izbora. Ove godine su nemogući izbori iz dva razloga. Prvo, nemoguće je da se održe u vremenu linča i ludila – na šta bi to ličilo? Napravili bi haos. Drugo, prihvatili smo nešto što moramo da izvedemo do kraja godine. Meni zvuči realnije da će izbori biti 2026. u maju ili junu. Ovo je logički i izbori neće moći da budu u decembru, jer dolazi EXPO. To niko neće dozvoliti, da se osramotimo.

Opozicija ne pripada svom narodu i državi, radili su sve protiv ove zemlje

U igri su ne samo parlamentarni, već i mogući predsednički izbori, o čemu je Kojčić i govorio:

- To bi sa stanovišta izborne ekonomije bilo najbolje, jer se za jedan dan sve završava, a ne da razvlačimo na mesne zajednice, parlament i tako dalje. Za vreme mandata predsednika Vučića Srbija je mnogo napredovala, cela zemlja je po infrastrukturi počela da liči na ostale zemlje. Sa druge strane, ova opozicija se ne uklapa u koncept da mora da pripada ovom narodu i državi. Sve su radili protiv ove zemlje, pravili su žarište od nje i postupali antidemokratski – kaže Kojčić i dodaje:

- Kad god da budu izbori, ja bih toliko želeo da se konstituiše jedna normalna opozicija koja će da voli ovaj narod, koja neće paliti ljude. Bacali su topovske udare, palili prostorije, tukli su štanglama od 5 metara. Ovi budući izbori su početak stabilne Srbije, koja neće trajati samo jedan mandat, već stotinama godina kasnije. Mnogi žele u Srbiji građanski rat, ali mi nećemo. Srbija postaje priznata u međunarodnim razmerama i potpuno prepoznata kao faktor stabilnosti na Balkanu.

