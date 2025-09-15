Slušaj vest

Predsednik kaže da su naši brojevi za Ekspo odlični, i da je u srpskom paviljonu u Osaki bilo 880.000 posetilaca.

- Očekujem da taj broj pređe milion. Naše arhitekte su ga uradile, ponosan sam kako izgleda. Nadam se da ćemo za naš Ekspo 2027 uraditi nešto novo i inovativno, i da ćemo privući veliki broj ljudi. Zahvalan sam našim japanskim domaćinima na požrtvovanosti. Uložili smo dosta, ali mnogo manje od svih drugih - rekao je on govoreći o našem paviljonu.

Predsednik ističe da je to dobra promocija za Srbiju, i da je ponosan na sve što je urađeno u Osaki.

- Naš paviljon divno izgleda, sav je u zelenilu, imamo vertikalno postavljene bašte. Uprkos velikoj vlažnosti vazduha biljke su se očuvale. To je spoj savremenog i tradicionalnog, i ja čestitam celom timu, verujem da smo uradili dobru prezentaciju onoga što bi trebalo da se dogodi u Beogradu za dve godine - istakao je Vučić.

Foto: Screenshot RTS

Dodaje da je ovo veliko iskustvo za naše timove koji rade na Ekspu.

- Radili smo i sa emiratskim timom, uzimamo iskustva sa dva velika Ekspa. Daćemo sve da ne bude na nižem nivou od najvećih manifestacija. Pokazaćemo koliko smo promenili zemlju za 15 godina - naglasio je predsednik.

Na izjavu profesora Ilije Srdanovića da je on persona non grada u Novom Sadu, Vučić kaže da uskoro dolazi na veliki skup u taj grad.

- Često sam tamo, imam i rodbinu. Neka ne brine profesor, plamen slobode je upaljen, i pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu i Srbiju. Pobedićemo ih kao i uvek, ovog puta malo ubedljivije - rekao je on.

Predsednik kaže da u vreme bivšeg režima nije moglo biti parada, i da su tada mogli da prikažu praćke i klikere.

- Uvaženi gospodin Živković se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti, uvek su mu na pameti provizije. Mi tenkove nismo kupovali, dobili smo od Rusa. A što bi on to znao, kada je njima najlakše da nemamo ni tenk, ni avion, ali da trčimo po inostranstvu i regionu i da se izvinjavamo što su nam proterali ljude. Promenila se Srbija, neće više ni lopove ni kriminalce na vlasti. Razume narod sve - naglasio je Vučić.