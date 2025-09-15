Slušaj vest

Lider LSV i jedan od organizatora blokada Aleksandar Olenik izjavio je da postoje samo „dva puta“ za izlazak iz aktuelne političke krize, međunarodno posredovanje uz određivanje datuma izbora ili, kako je upozorio, „gori scenario nego 5. oktobra“ čime je, kako tvrde izvori Kurira iz srpskog pravosuđa, uputio direktne pretnje institucijama države.

- Ili ćemo imati međunarodno posredovanje, pa onda izbore, ili ćemo imati drugi, drugačiji, gori 5. oktobar. Trećeg nema. To je najveći strah današnjeg režima i Vučića - izjavio je Olenik.

U izjavi koju je dao medijima, Olenik je zapretio da je „jedina alternativa posredovanju nasilje“, i dodao da „onaj ko sam krene na izbore, bez posredovanja, rizikuje da ih izgubi ili da bude okrenut 5. oktobru“. On je takođe doveo u pitanje legalnost zadržavanja šest osoba u pritvoru, tvrdeći da „ne znaju šta će sa njima“, i upozorio da kada "oni dođu na vlast, sva lica koja su učestvovala u formiranju predmeta, biće uhapšena".

- Svakog ko je pipnuo taj predmet, od policije, tužilaštva, suda, tužilašta, ko je prošao hodnikom, pa ga slučajno pipnuo rukom, zaglaviće zatvor. To je moj zadatak - rekao je lider LSV aludirajući na postupak koji je pokrentu protiv grupe koju predvodi Mila Pajić, osumnjičena za organizaciju nasilne promene vlasti.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijam, u tom postupku šest osoba je bilo u pritvoru, dok je još šestoro u inostranstvu a za koje Olenik u svojim izjava tvrdi da oni "ne mogu da se vrate svojim životima, svojim fakultetima".

- Olenik se ovom izjavom direktno stavlja iznad zakona, u ulogu političkog tužioca i egzekutora, najavljujući ličnu osvetu svima koji su, kako tvrdi, učestvovali u procesu pritvaranja lica povezanih sa planiranim nasilnim akcijama za 15. mart - ocenjuje sagovornik iz srpskog pravosuđa.

Posebnu težinu, kako dodaje, ima podatak da je upravo Olenik prvi širio lažne informacije o navodnoj upotrebi „zvučnog topa“ na protestima, što je izazvalo paniku u javnosti i pokrenulo istragu.

- Taj postupak, međutim, nikada nije dobio epilog. Kako smo imali prilike da saznamo, predmet je opstruisan u tužilaštvu, a poverljivi podaci iz istrage su dospeli upravo do Olenika. Prema saznanjima koja su dostupna preko izvora iz tužilaštva, sumnja se da su Oleniku podaci dostavljani iz odeljenja za visokotehnološki kriminal na čijem čelu je Boris Majlat - dodaje on.

Sagovornici upozoravaju da ovakve izjave predstavljaju opasan presedan i otvorenu pretnju institucijama.

- Kada politički aktivista poruči da će svako ko je "prošao hodnikom" pored nekog predmeta "doživeti isto iskustvo", to nije politička borba, to je ucena i pretnja državi - komentariše jedan bivši tužilac.

Zanimljivo je, kako navodi, i da Olenik u svojoj izjavi više puta pominje „međunarodno posredovanje“ kao preduslov za izbore, čime se direktno zalaže za ukidanje ustavnog poretka i prenos suvereniteta na strane centre moći.

- Kada jedan političar kaže „prvo posredovanje međunarodne zajednice, pa onda izbori, ili novi 5. oktobar. Nema drugog, prosto“, jasno je da se ne zalaže za poštovanje Ustava i grđanske volje - zaključuje sagovornik Kurira.

