Pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu počelo je izvođenje dokaza odbrane u predmetu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Prvi svedok odbrane je Džejms Rubin, bivši pomoćnik nekadašnje državne sekretarke SAD Medlin Olbrajt.

Rubin je na početku svedočenja govorio o radu sa tadašnjim senatorom Bajdenom, situaciji u BiH, ali i odlasku u Rambuje. Govorio je o generalu Džeksonu, povlačenju srpskih snaga i razoružavanju OVK.



"U to vreme rat se bližio kraju i britanski general Džekson je radio na povlačenju srpskih snaga sa Kosova. Bio je na čelu novih snaga - Kfora. Jeljcin i Klinton su mislim postigli sporazum. Bilo je teško postići da i Rusi učestvuju u tome", rekao je Džejms Rubin.

On je i dodao da se radilo da razoružavanju OVK, i da su se vodili razgovori između britanske vojske i OVK, ali da nisu uspevali da postignu sporazum.

Rubin se prisetio da je prvi put došao na Kosovo tokom rata u Hrvatskoj i Sarajevu – i da je „svestan da bi se takvi sukobi mogli proširiti“, rekao je da je posetio Kosovo i sastao se „jednom ili dvaput“ sa bivšim predsednikom Ibrahimom Rugovom.

„Tokom ratova u to vreme u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni, to su bila žarišta, odgovarajuća mesta. Svesni da bi se takvi sukobi mogli dalje proširiti, shvatili smo da je ono što se dešava na Kosovu važno. Posetio sam Prištinu 2-3 puta, sastao sam se sa Rugovom jednom ili dvaput“, rekao je Rubin.

Rubin je govorio i o susretima sa Tačijem

TAČI NIJE DONOSIO ODLUKE

"Posle 2000. godine, imao sam interakciju sa Tačijem. Ne sećam se svega, sećam se prvog susreta, bio je mlad momak, upoznao sam ga u teškom trenutku, nije imao funkciju niti moć. A prvi put smo se sreli nakon što je ovo objavljeno u Njujorku kada je postao premijer. Došao je u restoran kao premijer, i bio sam iznenađen time jer je od mladog momka koji je radio u teškim okolnostima, odjednom postao premijer. Poslednji put, verujem, moralo je biti oko 2018. godine kada sam radio u Vašingtonu, a on je bio predsednik Kosova“, rekao je Rubin.

Hašim Tači nije imao ovlašćenja niti sposobnost da bilo šta diktira, izjavio je u svom svedočenju nekadašnji pomoćnik Medlin Olbrajt.

„On je bio osoba kojoj je kosovsko rukovodstvo, kakvo je bilo u to vreme, dodelilo zadatak da komunicira sa nama. Nismo dobro razumeli kako funkcioniše struktura rukovodstva, ali nam je bilo jasno da on nema ovlašćenja niti sposobnost da bilo šta diktira, već jednostavno odražava odluke koje je donosila ta kancelarija negde skrivena, ta kancelarija albanskog rukovodstva koja je donosila odluke u grupi i koje nisu uvek bile prisutne, pa je morao da dobije dozvolu od njih“, rekao je

Sud je odredio prvu pauzu u današnjem izlaganju odbrane koje će kako se očekuje trajati do 16.30.

