Slušaj vest

- Evropska unija priprema "srpski majdan"… Prema informacijama koje stižu u SVR Rusije, aktuelni neredi u Srbiji sa aktivnim učešćem omladine u velikoj meri predstavljaju proizvod podrivačke aktivnosti Evropske unije i njenih članica - navodi se u saopštenju.

Ističu da je cilj evropskog liberalnog mejnstrima da dovedu na vlast u najvećoj balkanskoj zemlji poslušnu vlast, lojalnu Briselu.

Kako se ističe, evropske elite su spremne da iskoriste godišnjicu tragedije u Novom Sadu 1. novembra, koji su postali okidač za proteste, da "preokrenu" situaciju u svoju korist.

SVR objašnjava da je naglasak na "ispiranju mozga" srpske omladine i reklamiranju takozvane "svetle evropske budućnosti".

Brisel očekuje da će finansijsko pumpanje medija i nevladinih organizacija mobilisati protestno biračko telo, izvesti ljude na ulice i okončati "srpski Majdan" po scenariju koji je mnogo puta proveren, napomenula je SVR.

- Međutim, scenario "obojene revolucije", koji je Zapad uspešno primenjivao u mnogim zemljama, u Srbiji ne daje rezultat. Konačni ciljevi evropske birokratije nisu ostvareni. Razlog tome je jako patriotsko raspoloženje u lokalnom društvu, objedinjujuće delovanje Srpske pravoslavne crkve, kao i sećanje na NATO agresiju i bombardovanje zemlje, što je dovelo do njenog raspada - zaključeno je u saopštenju.

Ne propustitePolitikaONI BI VOLELI DA NEMAMO NI TENKOVE NI AVIONE, VEĆ DA SE IZVINJAVAMO PO REGIONU: Vučić iz Osake o napadima blokadera na vojnu paradu, najavio dolazak u Novi Sad
Screenshot 2025-09-15 111136.png
PolitikaOTVORENA PRETNJA DRŽAVI: Olenik najavljuje krvavi građanski rat i ličnu osvetu sudijama i tužiocima?
screenshot-4.jpg
Politika"SRBIJA MOST IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA" Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana Srbije u Japanu:S ponosom kažem, srpski paviljon u Osaki posetilo 800.000 ljudi FOTO
123132132132.jpg
PolitikaNOVI PVO SISTEM, BORBENA VOZILA I MODERNIZOVANA FLOTILA: Evo šta ćemo od noviteta videti na veličanstvenoj vojnoj paradi u Beogradu
mj0_8818_1757676992 (1).jpg

BONUS VIDEO

"AMERIČKA CIA ORGANIZOVALA MAJDAN I NAPRAVILA NOVU SLUŽBU UKRAJINE!" Karan: Dobili su poverljive podatke o radu ruskih službi Izvor: Kurir televizija