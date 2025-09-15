Slušaj vest

Poslanik i lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta brutalno je zapretio predsedniku Aleksandru Vučiću: najavio je krvavi scenario, letenje glava i građanski rat!

"Jasno je da on (Vučić) mora da ide. Samo je pitanje po kom će scenariju da ide. Jedan (scenario) je brutalan. To naravno opet zavisi samo od njega... Jedan je brutalan, nažalost i krvav! Jer Srbija je na ivici građanskog rata i samo je pitanje kad će ovde nekom glava da odleti. Da li će da shvati (Vučić) na brutalan način, pa će i dalje da šalje svoje ubice da nam mlate decu ili će nešto da mu se dogodi, ne znam šta, pa će da ode mirno... To samo od njega zavisi. Ovo se zaustaviti neće...", rekao je Jovanović je u podkastu kod Vladimira Pavićevića, istoričara i novopečenog opozicionara.

Dakle, ponovo od blokadera stižu pretnje predsedniku Srbije, ponovo najavljuju haos i krvoproliće. Opsesija opozicije da po svaku cenu dođe na vlast ne prestaje, a proteste na kojima blokaderi pokazuju nasilje, napadaju policiju, ruše i pale konstantno koriste da zavade sopstveni narod!

Mesecima samo od jedne strane - one blokaderske - slušamo da je Srbija na ivici građanskog rata!Mesecima pokušavaju da većinsku Srbiju ubede da je taj scenario koji samo oni pišu krvavim slovima - jedini ispravan, jedino rešenje za "izlazak iz krize"!

A ako Vučić ne ode mirno, kako kaže Jovanović Ćuta, onda će da lete glave i biće krvi! 

A danas je Ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR) saopštila da EU priprema "srpski Majdan".

Screenshot 2025-09-15 111136.png
Aleksandar Vucic Studenti Blokaderi izbori.jpg
Screenshot 2025-09-13 105726.png
marta.jpg

BONUS VIDEO

Javne pretnje ubistvom na Hrvatskoj radio televiziji Izvor: HRT