"Jasno je da on (Vučić) mora da ide. Samo je pitanje po kom će scenariju da ide. Jedan (scenario) je brutalan. To naravno opet zavisi samo od njega... Jedan je brutalan, nažalost i krvav! Jer Srbija je na ivici građanskog rata i samo je pitanje kad će ovde nekom glava da odleti. Da li će da shvati (Vučić) na brutalan način, pa će i dalje da šalje svoje ubice da nam mlate decu ili će nešto da mu se dogodi, ne znam šta, pa će da ode mirno... To samo od njega zavisi. Ovo se zaustaviti neće...", rekao je Jovanović je u podkastu kod Vladimira Pavićevića, istoričara i novopečenog opozicionara.