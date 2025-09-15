Slušaj vest

- Svaki gost je dokaz da Srbija ima da ponudi svetu svoju kreativnost, inovativnost i potencijal. Srbija je most između Istoka i Zapada, baš kao što i naš paviljon u Osaki predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EXPO 2025 Osaka i EXPO 2027 Beograd, kazao je on

- Ponosan sam na to kako izgleda srpski paviljon koji je spoj tradicionalnog i modernog. Uspeh kojem danas svedočimo ovde u Osaki istovremeno je i priznanje i obaveza. On nas obavezuje da se još snažnije pripremimo za događaj koji će obeležiti predstojeće godine – Specijalizovanu izložbu EXPO 2027 u Beogradu, kada će naša prestonica postati globalno središte ideja, inovacija i rešenja, mesto na kome će se susretati kultura, nauka, tehnologija i umetnost. To je ono što ćemo ostaviti budućim generacijama.

Vučić obišao paviljon Srbije na EXPO 2025 u Osaki  Foto: Instagram/buducnostbijeav, Budućnost Srbije Instagram Printscreen

- Čestitam celom timu koji je radio na ovom projektu i verujem da smo napravili dobru prezentaciju onoga što nas očekuje u Beogradu, zaključio je Vučić.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitika"SRBIJA MOST IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA" Vučić na obeležavanju Nacionalnog dana Srbije u Osaki: Srpski paviljon posetilo 800.000 ljudi, očekujemo 1,1 milion VIDEO
123132132132.jpg
PolitikaONI BI VOLELI DA NEMAMO NI TENKOVE NI AVIONE, VEĆ DA SE IZVINJAVAMO PO REGIONU: Vučić iz Osake o napadima blokadera na vojnu paradu, najavio dolazak u Novi Sad
Screenshot 2025-09-15 111136.png
PolitikaVUČIĆ POSETIO EKSPO OSAKA 2025 Upisao se u knjigu gostiju, u paviljonu Srbije slavi se praznik, trobojka podignuta uz "Bože pravde" (VIDEO)
Screenshot 2025-09-15 095436.jpg
Politika"NEKA NAS OVAJ DAN INSPIRIŠE DA BUDEMO PONOSNI NA SVOJE KORENE" Vučić čestitao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (VIDEO)
collage.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ IZ JAPANA: Najvažnije je da u eri velikih turbulencija sačuvamo mir, slobodu i jedinstvo našeg naroda, građanima čestitao nacionalni praznik
Screenshot 2025-09-15 070935.png
PolitikaVUČIĆ STIGAO U OSAKU, POČINJE POSETA JAPANU: Predsednika Srbije čekaju sastanci sa carom Naruhitom i premijerom Išibom
Screenshot 2025-05-17 102915 copy2.png
PolitikaVUČIĆ U POSETI JAPANU OD 14. DO 17. SEPTEMBRA: Predsednik Srbije sastaće se sa carom Naruhitom i premijerom zemlje izlazećeg sunca
x EPA Alexander Kazakov Sputnik Kr copy.jpg

BONUS VIDEO

EKSPO 2027: SRBIJA PREUZIMA GLOBALNU SCENU - Kurir televizija izveštava: Vučić i Karkenzes o istorijskom poduhvatu i ujedinjujućoj moći sporta i igre! Izvor: Kurir televizija