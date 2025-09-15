- Svaki gost je dokaz da Srbija ima da ponudi svetu svoju kreativnost, inovativnost i potencijal. Srbija je most između Istoka i Zapada, baš kao što i naš paviljon u Osaki predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EXPO 2025 Osaka i EXPO 2027 Beograd, kazao je on

- Ponosan sam na to kako izgleda srpski paviljon koji je spoj tradicionalnog i modernog. Uspeh kojem danas svedočimo ovde u Osaki istovremeno je i priznanje i obaveza. On nas obavezuje da se još snažnije pripremimo za događaj koji će obeležiti predstojeće godine – Specijalizovanu izložbu EXPO 2027 u Beogradu, kada će naša prestonica postati globalno središte ideja, inovacija i rešenja, mesto na kome će se susretati kultura, nauka, tehnologija i umetnost. To je ono što ćemo ostaviti budućim generacijama.