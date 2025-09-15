Slušaj vest

Ambasada SAD u Prištini saopštila  je da želi da krene napred sa aktuelnom Vladom, ali je dodala da joj je potreban posvećen partner koji razume potrebu da se izbegnu destabilizujuće akcije.

U odgovoru za Kohu, Ambasada SAD je saopštila da je otpravnica poslova Anu Pratipati izrazila zabrinutost i stavove SAD tokom redovnih sastanaka sa premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem.

 „Sjedinjene Države će uvek biti bliski prijatelj naroda Kosova i mi smo potpuno posvećeni našem partnerstvu. Međutim, Sjedinjene Države podstiču partnere da konstruktivno rade kako bi osigurali stabilnost i bezbednost. Želimo da krenemo napred sa vladom u tehničkom mandatu, ali nam je potreban partner koji razume potrebu da se izbegnu destabilizujuće akcije i posvećen je unapređenju regionalne stabilnosti i zaštiti prava svih građana Kosova. Nastavićemo da cenimo akcije aktuelne vlade. Nemamo šta da dodamo po ovom pitanju“, navodi se u odgovoru Ambasade.

Podsetimo da su Sjedinjene Američke Države na neodređeno vreme suspendovale planirani strateški dijalog sa Prištinom zbog zabrinutosti zbog postupaka privremene vlade koji su povećali tenzije i nestabilnost.

Kurir Politika/Kosovo online 

