VUČEVIĆ ODGOVORIO MARINIKI: Lider SNS-a uzvratio na njene skandalozne pretnje zatvorom ministarki Mesarović: "Postoji u medicini objašnjenje za to..."
Marinika Tepić, potpredsednica SSP, objavila je sramotan tvit na mreži Iks, u kojem je istakla da za potpredsednicu Vlade i ministarku privrede Adrijanu Mesarović imaju „jednu poslasticu i jednu sobu u zatvoru“, dodavši i da „nije samo Vučević bio nevaljao“.
Na ovo skandalozno pisanje opozicione poslanice odgovorio je lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević.
"Znate li nešto osim da stalno lažete i pretite lažima?! Postoji u medicini objašnjenje za to, ali nažalost nisam kvalifikovan da vam pomognem. A i dosadili ste više i Bogu i narodu", poručio je Vučević.
Prethodno je, takođe na Iksu, potpredsednica SSP Marinika Tepić poručila ministarki Adrijani Mesarović da za nju imaju "i jednu sobu u zatvoru".
