Slušaj vest

Marinika Tepić, potpredsednica SSP, objavila je sramotan tvit na mreži Iks, u kojem je istakla da za potpredsednicu Vlade i ministarku privrede Adrijanu Mesarović imaju „jednu poslasticu i jednu sobu u zatvoru“, dodavši i da „nije samo Vučević bio nevaljao“.

Na ovo skandalozno pisanje opozicione poslanice odgovorio je lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević.

"Znate li nešto osim da stalno lažete i pretite lažima?! Postoji u medicini objašnjenje za to, ali nažalost nisam kvalifikovan da vam pomognem. A i dosadili ste više i Bogu i narodu", poručio je Vučević.

Prethodno je, takođe na Iksu, potpredsednica SSP Marinika Tepić poručila ministarki Adrijani Mesarović da za nju imaju "i jednu sobu u zatvoru".

Kurir Politika  

Ne propustitePolitikaDOK JE ĐILAS BIO NA FUNKCIJI NJEGOVe FIRME "ZARADILE" 619 MILIONA EVRA! Ministarka Mesarović odgovorila na nove neistine šefa SSP
WhatsApp Image 2025-05-17 at 4.40.32 PM (1).jpeg
Politika"ĐILAS NASTAVLJA DA LAŽE BEZ DOKAZA" Jovanov, Pilja i Žarić Kovačević odgovorili šefu SSP: Navikao da sve kupuje - od Marinike Tepić do minuta na televiziji
politika.jpg
PolitikaVUČEVIĆ O SRAMNOM ZAHTEVU BARTULICE: Traži da Srbija plati ratnu odštetu, a ima javnu podršku onih koji 10 meseci građanima blokiraju živote
vucevic.jpg
Politika"AKO JE I OD MAŠINSKOG MOZGA, MNOGO JE" Starović o Đilasu: Veliki gazda srpske opozicije u uličarskom izdanju
specijal clean.00_13_23_02.Still004.jpg