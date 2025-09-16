Slušaj vest

Dezinformacije koje se šire iz blokaderskog pokreta postale su često korišćena metoda kad god su blokade ulazile u fazu samogašenja. Posle lažne afere o upotrebi zvučnog topa, lažne vesti o pretučenom dečaku u Valjevu i konstantnog narativa o navodnoj policijskoj brutalnosti, blokaderi su posegnuli za još jednom bombastičnom teorijom zavere u kojoj se tvrdi da je policija u Novom Sadu koristila CN gas.

Kada se sagleda ovaj sled, jasno je da je ovo deo šire strategije dezinformisanja javnosti i da je reč o manipulaciji koja ima za cilj da izazove strah, konfuziju i dodatnu polarizaciju u društvu, upozoravaju sagovornici Kurira.

Opasno

Ove opasne navode o CN gasu demantovalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je naglasilo da policija takvo sredstvo uopšte ne poseduje, pa samim tim nije moglo ni da bude upotrebljeno.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poručila je da su tvrdnje pojedinih medija o upotrebi CN gasa tokom protesta u Novom Sadu unapred pripremljena laž, slično kao i kod nepostojećeg zvučnog topa. Kako je rekla, to ukazuje na očaj blokadera i koliko daleko su spremni da idu.

- Laži o CN gasu koje plasiraju Gruhonjićevi sledbenici pokazuju koliko su blokaderi očajni, bezidejni, ali i koliko daleko su spremni da idu. Kao i kod nepostojećeg zvučnog topa, ova laž je očigledno unapred pripremljena. Odmah su se našli dežurni političari, analitičari i 'eksperti' koji će da cokću i iščuđavaju se po ceo dan na Šolakovim medijima tvrdeći da je vlast 'spremna na sve'. Kod nepostojeceg zvučnog topa smo "pucali na omladinu", sada 'trujemo omladinu'' - napisala je Brnabić na Iksu.

Manipulacija

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da su tvrdnje o upotrebi CN gasa deo šire strategije dezinformisanja javnosti.

Srđan Barac Foto: Kurir Televizija

- Radi se o manipulaciji koja ima za cilj da izazove strah, konfuziju i dodatnu polarizaciju u društvu. Prvo se pažnja javnosti skreće na navodnu brutalnost policije, zatim se uvodi priča o zvučnom topu, a sada i o gasu sve sa namerom da se pojača osećaj nesigurnosti, straha i da se institucije prikažu kao represivne sile. Namerno i ciljano se ruši poverenje u policiju, vojsku, crkvu, pravosuđe, drugim rečima ruši se poverenje u državu. Iza ovakvih narativa stoje pokušaji da se destabilizuje poverenje građana u zvanične informacije i da se u javni prostor unese panika. Efekat kojem se teži jeste da se ljudi okrenu jedni protiv drugih, da se stvori doživljaj da je država neprijatelj sopstvenih građana, i da se protesti ili društvene tenzije dodatno radikalizuju. Važno je jasno reći da ovakve dezinformacije ne doprinose rešavanju problema, već ih produbljuju - ocenio je Barac.

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da je i ovaj novi slučaj poturanja lažnih informacija samo pokazatelj da su mediji poput N1 i Nove S postali servisi za manipulaciju.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija