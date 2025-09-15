OGLASIO SE MUP POVODOM OBMANE: Na mrežama se pojavio video-snimak u kojem je zloupotrebljen lik dugogodišnjeg komandanta SAJ-a Spasoja Vulevića
Nakon provere utvrđeno je da se radi o sadržaju generisanom pomoću veštačke inteligencije, sa ciljem širenja dezinformacija i obmanjivanja javnosti.
Ovaj slučaj jasno ukazuje na mogućnost zloupotrebe savremenih tehnologija, posebno alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, radi manipulacije, širenja lažnih informacija i narušavanja ugleda pojedinaca i institucija, dodaje se u saopštenju MUP Srbije i upozorava:
Apelujemo na građane da budu obazrivi prilikom pristupanja sadržajima na internetu, posebno onima koji nemaju pouzdano poreklo.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obratiće se društvenim mrežama na kojima je sadržaj objavljen, sa zahtevom za njegovo uklanjanje i preduzimanje mera, kako bi se sprečilo dalje širenje ovakvih sadržaja.
Istovremeno, MUP nastavlja da preduzima sve zakonske mere u cilju sprečavanja i sankcionisanja ovakvih oblika manipulacije i blagovremeno će informisati javnost o svim relevantnim saznanjima u ovom slučaju.
Kurir.rs